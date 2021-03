António Salvador, presidente do Sp. Braga, deslocou-se no final do encontro frente ao Benfica à sala de imprensa do recinto dos minhotos para falar num tratamento diferenciado entre “grandes” e os outros, assumindo também que a centralização dos direitos televisivos poderá trazer o equilíbrio de forças que entender ser necessário.

“Não venho aqui para atacar ninguém mas sim para dar um grito de revolta, dos nossos profissionais, dos nossos adeptos e de todos aqueles que gostam de ver eespectáculos de qualidade. Aos 40 e poucos minutos, o jogo terminou. Não consigo descortinar, não consigo ver um jogador dos ditos três grandes a ser expulso nas duas faltas que fez, só vejo isso nos outros que não os ditos três grandes”, começou por referir.

“Sei que estava muita coisa em jogo, que era um jogo com muitos interesses, mas também percebo que em Portugal temos a perceção de que os lugares da frente estão sempre para aqueles três mas isto tem de acabar, não só pelo Sp. Braga mas por todos os outros. Os outros clubes têm o direito de lutar e discutir esses lugares. Sei que são muitos mihão que estão em jogo mas é preciso que dentro do campo exista direito de igualdade”, destacou o líder dos arsenalistas, que abordou também a questão da centralização dos direitos televisivos.