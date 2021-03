O Famalicão goleou este domingo o Marítimo, no Funchal, por 4-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, conseguindo assim sair da zona de despromoção.

A equipa famalicense chegou aos 2-0 no espaço de cinco minutos, por Ivo Rodrigues (32) e Anderson (37), e ainda viu Rodrigo Pinho falhar uma ocasião para reduzir, quando desperdiçou um penálti, aos 42. Na segunda metade, Ivo Rodrigues e Anderson ‘bisaram’, quando marcaram os terceiro e quarto tentos, aos 50 e 78, respetivamente.

Com a vitória, o Famalicão saiu do penúltimo lugar e subiu ao 14.º posto, com 23 pontos, já fora da zona de despromoção, enquanto o Marítimo caiu para o último lugar, com 21 pontos, os mesmos do Boavista, penúltimo, e do Nacional, antepenúltimo.