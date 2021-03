O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou este domingo o Dia Mundial da Poesia com um recital no Palácio de Belém, anunciou a Presidência numa nota publicada na internet.

Devido à pandemia da Covid-19, a celebração compôs-se de um recital sem público, registado em vídeo, em que quatro poetas de língua portuguesa declamaram obras próprias nos jardins do Palácio de Belém.

No recital participaram a angolana Ana Paula Tavares, que declamou “Ex-Voto”, o português Fernando Pinto do Amaral, que declamou “A outra face”, a também portuguesa Maria Andresen, que declamou “Rosa, Rosae”, e ainda o cabo-verdiano José Luiz Tavares, que declamou uma tradução sua para língua cabo-verdiana do soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, de Luiz Vaz de Camões.

O recital está disponível em vídeo:

O Dia Mundial da Poesia assinala-se em 21 de março desde 1999, ano em que foi proclamado como tal pela UNESCO.