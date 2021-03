O comentador da SIC, Luís Marques Mendes, anunciou esta noite de domingo que já na segunda quinzena de abril chegará a vacina da Johnson and Johnson a Portugal. São 1.250 milhões de doses desta vacina de toma única, o que significa que permitirá vacinar 1 milhão e 250 mil portugueses. Marques Mendes disse também que no próximo fim de semana começa a ser posto em prática um plano de vacinação em massa de cerca de 200 mil pessoas, entre eles professores.

“A ideia é que isto seja uma experiência do futuro para vacinação em massa”, disse Marques Mendes, que adiantou que este plano está prevista já para o próximo fim de semana e para o depois da Páscoa, e que será já uma experiência piloto para depois quando chegarem as vacinas da Johnson and Johnson.

Uma semana de avanços e recuos na vacina

“Um filme de terror”. Foi assim que Luís Marques Mendes descreveu a última semana em que se garantiu a fiabilidade a vacina da AstraZeneca para horas depois a suspender e, três dias mais tarde, a reintegrar no plano de vacinação contra a Covid-19, com uma avaliação da da Agência Europeia do Medicamento pelo meio.

As autoridades portuguesas comportaram-se de acordo com aquela expressão popular “Maria vai com as outras”, disse o antigo líder do PSD. Para Marques Mendes estes avanços e recuos, mais não revelaram do que descoordenação, com a maioria dos países a suspenderem a vacina, enquanto outras a mantinham em “autogestão”. Os porta vozes da União Europeia pareiam uma “barata tonta” com ameaças ao Reino Unido, ameças nas exportações e “sem concretizar nada”. “Tudo isto é completamente irracional”, disse, defendendo que era necessário agora “repor a confiança” na vacia da AstraZeneca /Oxford.

O social democrata lembrou também que Portugal conseguiu passar do pior para o melhor a nível de número de infeções na União Europeia. Mas que esses números não devem ser um sinal de alívio. É preciso atentar “ªas variantes que estão aí são as mais contagiosas” e que as consequência desta semana só sentem daqui a uns dias, lembrou depois de mostrar um gráfico que mostra que na primeira semana de desconfinamento os casos de infeção, internamentos e mortes baixaram em relação à semana anterior. Mas com o índice de transmissibilidade a começar a subir.

As autárquicas e a maçonaria

Sobre as eleições autárquicas, Mendes lembrou a importância dos resultados em Lisboa no percurso político de Fernando Medina: se perder, o PS também perde e pode mesmo haver uma crise política. Se ganhar, “dá um salto” e pode, quem sabe, vir mesmo a ser o candidato presidencial do PS em 2026.

Marques Mendes disse ainda subscrever as iniciativas legislativas do PSD e do PAN conhecidas esta semana — que propõem que todos os titulares de cargos políticos digam a que organizações pertencem, como a Maçonaria ou a Opus Dei. “Esse secretismo só gera suspeitas”, diz, lembrando que quem segue um percurso político deve ser claro e transparente e que, por isso, é também obrigado a revelar as suas contas bancárias e o seu património no Tribunal Constitucional. “Por que não divulgar também as Associações a que pertence?”, pergunta, mesmo tendo em conta que por detrás destas iniciativas poderão estar interesses políticos.