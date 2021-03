A cidade de Miami, no estado norte-americano da Flórida, impôs este sábado um recolher obrigatório entre as 20h e as 6h, depois de centenas de turistas terem invadido a cidade para as férias de primavera.

O recolher obrigatório entrou em vigor no sábado à noite e abrange a zona de South Beach, a parte mais turística da cidade, onde abundam hotéis, restaurantes e discotecas — e que é uma das regiões mais atrativas para os norte-americanos durante as férias nesta altura do ano.

Spring break partying – Miami South beach. This isn’t going to end well next month. #COVID19 pic.twitter.com/8VNplhYvbO — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 20, 2021

A decisão foi tomada depois de centenas de turistas terem, nos últimos dias, saído à rua sem máscaras nem distanciamento físico, para festejar nas ruas e em restaurantes.

A intervenção da polícia deu lugar a confrontos que, em alguns casos, se tornaram violentos.

A friend of mine recorded this in Miami Beach during spring break last night. pic.twitter.com/YHqjMB8eFL — Grant Stern (@grantstern) March 19, 2021

A pandemia já obrigara à implementação de um recolher obrigatório na região a partir da meia-noite, mas este foi antecipado para as 20h na região mais turística.

“As multidões são aos milhares”, disse ao Miami Herald um dos responsáveis municipais, que mencionou a possibilidade de o recolher obrigatório se manter em vigor até ao dia 12 de abril.

EUA com 937 mortos e 55.784 casos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 937 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e 55.784 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 541.907 óbitos e 29.781.703 casos da doença.

Os EUA são o país com mais mortes devido à Covid-19 e também com mais contágios.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país.

Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 575 mil mortos até junho.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.702.004 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.