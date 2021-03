Partidos políticos, PSD, PEV e PAN, e deputados, como Joacine Katar Moreira, multiplicaram-se este domingo em iniciativas com o anúncio de projetos de lei para proteger as árvores, nomeadamente nas cidades e em meios urbanos.

No Dia Mundial da Árvore, o PSD anunciou um projeto para “melhorar a gestão do arvoredo urbano e implantado à margem das estradas nacionais, assim como a criação de regulamentação ao nível dos municípios e o reconhecimento da profissão de arborista”.

Por sua vez, a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, também entregou, em 16 de março, um diploma no parlamento que “cria o regime de proteção e ampliação do arvoredo urbano” e “cruza o fundamental combate entre justiça ambiental e justiça social”.

Os primeiros a avançar com diplomas foram o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), a propor uma estratégia nacional de proteção e fomento do arvoredo em meio urbano, e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que propõe um regime jurídico para proteção do arvoredo em meio urbano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dois projetos são diferentes mas têm objetivos idênticos, ou seja, um manual de boas práticas para evitar podas e abates indevidos ou ainda falta de manutenção de árvores e outra vegetação em meios urbanos.

Apesar de já haver normas para pôr as cidades mais verdes, o PEV considera, no seu projeto, que é preciso “preencher uma lacuna” na lei, adotando “instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano” para garantir que os objetivos são conseguidos, “especialmente numa altura” em que é preciso “acelerar o combate e a adaptação às alterações climáticas”.

“Pretendemos, no fundo, criar de uma vez por todas um regime jurídico da gestão do arvoredo, não só, mas essencialmente urbano, criando inclusivamente também a carreira de arborista, para que de facto aquilo que é a gestão, a manutenção das árvores em contexto urbano seja feita de uma forma harmonizada, protegendo as árvores como algo que tem de ser protegido e não tratado e negligenciado como até agora”, afirmou à Lusa o porta-voz do PAN, André Silva.

Os Verdes, no seu projeto, assinalam as vantagens do “arvoredo urbano”, entre elas “o combate à poluição atmosférica”, a “regulação climática”, com “funções de amenização e de economia energética”, o “combate à poluição sonora”, se a vegetação fizer uma “função de barreira acústica, em cortina”, e o “combate às alterações climáticas”, a par dos efeitos na paisagem.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, assinalou o Dia da Árvore e das Florestas em Évora, com a apresentação do projeto “Além Risco” para plantação de 50 mil árvores nos aglomerados urbanos dos 14 municípios do distrito de Évora.