Primeiro chegou o sinal que parecia quase uma brincadeira: uma aparente lesão no relvado e Dário Essugo, um rapaz de 16 anos que acabou de assinar contrato profissional com o Sporting, a aquecer junto à linha lateral.

Começou por ser falso alarme — e um dos comentadores da SportTV brincava: “Já teve cinco minutos de fama”. Depois, aos 84 minutos de um jogo que ainda não estava ganho (o Sporting vencia-o pela margem mínima), chegou a surpresa: Dário Essugo entrava para o lugar de João Mário e tornava-se o mais jovem a estrear-se com a camisola do Sporting no campeonato português.

Para se perceber a dimensão da surpresa, é preciso comparar a estreia de Dário Essugo com a de outros grandes jogadores saídos da Academia de Alcochete. O jovem médio leonino, que no ano passado fez vários jogos no escalão de sub-15 (iniciados) e que este ano não tinha tido qualquer minuto em competição oficial — porque o futebol formação está parado e porque ainda não teve espaço no escalão de sub-23, ele que tem idade de juvenil de primeiro ano —, entrou em campo com 16 anos e seis dias.

O portal estatístico playmakerstats faz a comparação: Dário Essugo tem praticamente menos um ano do que Santamaria e Caneira, que até aqui eram os mais jovens a estrear-se pelo Sporting no campeonato. E tem aproximadamente menos um ano e meio do que Paulo Futre, Simão ou Cristiano Ronaldo quando estas pérolas da formação do Sporting entraram pela primeira vez em campo com a camisola dos leões na Primeira Liga.

Sporting – Mais jovens a jogar na Liga ????????:

16 anos, 6 dias: DÁRIO ESSUGO????

16 anos, 11M: Santamaria

17 anos, 0M: Caneira

17 anos, 4M: Joelson

17 anos, 4M: Figo

17 anos, 6M: Futre

17 anos, 6M: Simão

17 anos, 7M: Litos

17 anos, 7M: Cristiano Ronaldo

17 anos, 7M: Renato Neto pic.twitter.com/R8IIt3BMO0 — playmakerstats (@playmaker_PT) March 20, 2021

Luso-angolano, Dário Essugo é um médio-defensivo que chegou ao Sporting em 2014 para o escalão de sub-10. Está há sete temporadas no Sporting e nos últimos dois anos competiu no escalão de iniciados e no escalão de juvenis. O talento levou-o aliás a desdobrar-se em dois escalões, os sub-15 e os sub-17, na época transata, a 2019/2020. Mas nada adivinhava que viesse a ser chamado já este ano ao plantel principal.

No escalão de sub-15 e sub-17, os mais adiantados em que competira até aqui, Dário Essugo evidenciara alguns sinais do potencial que tem para singrar: médio-defensivo com uma estampa física e atlética muito significativas para a idade, superiorizava-se aos adversários da sua geração e da geração seguinte pela capacidade de choque e pela força física. A isso aliava notória qualidade técnica, na forma como iniciava a construção dos ataques, na visão de jogo revelada, na capacidade de esconder a bola dos oponentes. Tudo isto impressionou os responsáveis da formação leonina, que deram já contrato profissional ao jovem.

Essa aliança entre altura, estampa física e capacidade técnica poderiam até motivar algumas comparações com William Carvalho, médio-defensivo também formado em Alcochete e que não só chegou à equipa principal dos leões como chegou à Seleção A de Portugal e se tornou campeão europeu. Nas Seleções jovens, Dário Essugo também é visto como um jogador de potencial elevado — tem 14 jogos com a camisola de Portugal ao peito, divididos entre o escalão de sub-15 (cinco partidas) e sub-16 (nove jogos).

No final da partida, o jogador emocionou-se e chorou no relvado. Nas redes sociais, o internacional A — também ele formado no Sporting — João Mário partilhou uma fotografia tirada há vários anos com Dário Essugo, o rapaz que o substituiu aos 84 minutos na noite deste sábado em Alvalade. Congratulando-o (“Parabéns menino”), deixou uma mensagem para os jovens: “Sigam os vossos sonhos”.

Dário Essugo emocionado: “Sonhei com isto. É só o começo”

No final da partida, o treinador leonino Rúben Amorim também comentou a oportunidade dada ao rapaz de 16 anos. E aproveitou para piscar o olho a outras jovens promessas: “O Dário é um miúdo com muito talento e humildade. Trabalhou bem e esta é também uma mensagem para os jovens jogadores. Aqueles miúdos que tiverem dúvidas sobre qual o clube escolher, veem que aqui têm a porta aberta. A idade não interessa. O Dário foi chamado a um treino, respondeu bem, trabalhou muito bem nas duas semanas que treinou connosco. Hoje precisávamos de um médio e era ele que estava no banco”.

O jogador também falou após o final da partida, mas ao canal oficial do clube. E disse: “É uma sensação indescritível e é algo que sempre ambicionei. Sonhei com isto. Poder ter alcançado isto e ser o jogador mais jovem da história a estrear-se pelo Sporting CP é um motivo de orgulho. Só tenho a agradecer a toda a gente que tornou isto possível: muito obrigado”.

Sobre as sensações que teve na partida, o jovem médio apontou: “É diferente, isto é outro nível, mas os meus colegas apoiaram-me dentro e fora de campo e isso fez-me ficar ainda mais tranquilo”. E sobre o futuro, deixou uma promessa: “É só o começo. Agora é continuar a trabalhar para continuar a alcançar mais objetivos individuais e coletivos com este clube. Só tenho de agradecer ao Sporting Clube de Portugal por me ter proporcionado isto”.