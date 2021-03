A pandemia do Coronavirus que assolou o planeta em 2020 tem vindo a provocar alterações a muitos níveis, áreas e sectores.

Se por um lado já debatemos a saúde, a educação e o trabalho nesta nova era, hoje estamos focados na mobilidade. Afinal o sector dos transportes foi dos mais abalados por esta nova realidade e a humanidade foi forçada a repensar a mobilidade.

O Observador e o Piscapisca.pt desafia os leitores do site a conversar sobre a forma como o sector automóvel viveu 2020 e espera viver 2021. Que alterações surgiram no panorama automóvel e na forma como o consumidor encara este produto? Como responderam as marcas vendedoras à pandemia e ao confinamento e o que preparam para pós-confinamento?

Como os principais players do sector encaram estas mudanças e numa perspectiva de futuro o que pensam ser a aposta certa para o retorno?

A mobilidade em discussão: do ambiente ao presente, as respostas imediatas, terminando nas soluções pensadas para o futuro. Pegamos onde deixamos?

No âmbito desta iniciativa vamos falar sobre “A mobilidade a partir de 2021 com vista até…2051″, tendo o tema do futuro como enquadramento, o Observador, numa parceria com o Piscapisca.pt, continua a reunir convidados de destaque e de várias áreas , para conversar sobre os diversos temas que nos assolam nesta nova fase na qual vivemos.

Esta conversa realiza-se já no próximo dia 25 de março, às 18h00, e será transmitida em direto aqui, no site e redes sociais do Observador e também nas redes sociais do Piscapisca.pt. O jornalista Alfredo Lavrador vai moderar a conversa “A mobilidade a partir de 2021 com vista até…2051” com cinco convidados de excelência que, a partir de suas casas, vão partilhar as suas experiências e opiniões sobre o tema.

Vão estar connosco nesta conversa: Nuno Silva, Presidente APDCA , Ricardo Silva, Director Comercial da Leaseplan Portugal, Rita Rodrigues, Head of Public Affairs & Media Relations da DECO PROTESTE , Joana Garoupa, Directora de Comunicação e Marketing da Galp e Paulo Figueiredo, Director Piscapisca.pt

A entrada é gratuita e aberta a todos os que queiram assistir online a esta iniciativa do Observador e Piscapisca.pt.

Se está interessado em juntar-se a nós no dia 25 de março, terá apenas de reservar o dia e hora na sua agenda, e aceder ao site ou redes sociais do Observador para não perder uma conversa sobre um dos temas do momento que paira em todas as mentes todos. Como podemos projectar a mobilidade do futuro?

Tome nota: dia 25 de março, às 18h00, no site do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

É uma iniciativa do Observador e do Piscapisca.pt.