Cerca de 18 mil pessoas já foram retiradas de casa na Austrália devido às cheias provocadas por chuva intensa, as piores dos últimos 50 anos, dizem as autoridades australianas cujas previsões apontam para a continuação destas condições meteorológicas nas próximas horas. Até ao momento não há registo de mortes mas centenas de casas já foram destruídas — como a de um casal que se estava a casar quando soube que a sua habitação tinha sido arrastada (e com ela todas as poupanças do par) — e mais de cem escolas já fecharam. Há relatos de muitos danos materiais, com as correntes fortes a danificarem pontes e estradas mas também a levarem animais e árvores. Rios e barragens transbordaram na zona de Sidney, a capital.

De acordo com os especialistas, citados pela ABC News , a intensidade das chuvas é “absolutamente incrível” e está a atingir Nova Gales do Sul, onde se situa a cidade de Sidney, que tem três rios e onde já aconteceram cheias no passado mas sem a intensidade da precipitação registada nos últimos dias.

Mais recentemente, em Fevereiro de 2020, os rios de Nova Gales do Sul tinham transbordado devido às chuvas. No entanto, na altura tinham-se seguido a um período de seca e incêndios e o solo conseguiu absorver as cheias.

Todos os estados australianos à exceção da região ocidental estão sob alerta devido à chuva forte com previsões de queda de água até aos 150 milímetros em zonas dos estados de Nova Gales do Sul e Queensland, que albergam as cidades de Sidney e Brisbane respetivamente. Os meteorologistas alertaram, em particular, para os três rios de Nova Gales do Sul que se situam ao redor de Sidney.

Temos grandes inundações nos rios Hawkesbury, Nepean e Colo e avisos de inundações moderadas para o centro-norte [do estado de Nova Gales do Sul], mas esperamos outro pico hoje [segunda-feira]”, disse Jonathan How, meteorologista sénior do Gabinete de Meteorologia australiano, citado pelo ABC News.

Da noite para o dia, a Costa Dourada, o território costeiro entre os estados orientais de Queensland e Nova Gales Sul, registou uns incríveis 263mm de precipitação na montanha Tamborine. Já Brisbane registou 125mm de chuva. Em Nova Gales do Sul, o máximo registado foi de 245mm em Nambucca Heads, na costa nordeste do estado e próxima de Queensland.

Na origem desta forte precipitação está um fenómeno meteorológico: a existência de dois sistemas frontais, um deles com origem tropical, e que vai chocar com o que presentemente está a provocar a chuva torrencial.

As imagens registadas pelas televisões atestam a queda impressionante de água desde a quinta-feira passada na Austrália. A faixa cor de rosa, que simboliza a precipitação de 400mm ou mais de água, demonstra a intensidade do fenómeno em Sidney.

Há bairros residenciais em Nova Gales do Sul praticamente engolidos pelas águas. As fotos mostram como a força das correntes arrastaram o solo, árvores e arbustos num latifúndio do estado da Austrália do Sul, um dos menos atingidos pelas chuvas. Em Nova Gales do Sul, várias casas ficaram destruídas e houve mesmo bairros que ficaram submersos. Muitos objetos foram arrastados pela corrente e alguns animais, como patos, surgiram a navegar pelas principais vias de várias cidades de Hawkesbury e Kempsey.

Uma situação insólita aconteceu quando uma vaca foi parar a uma praia. Os nadadores salva-vidas e alguns populares acorreram ao local para salvarem o animal, que tinha sido levado pelas cheias e que incrivelmente sobreviveu dando à costa na praia. A operação culminou num resgate, em que foi utilizada uma corda para puxar a vaca, e o animal foi entregue às autoridades.

Outra situação inesperada ocorreu quando populares estavam a gravar um vídeo e captaram uma casa a ser levada pela corrente. Já foi encontrado o proprietário que, em entrevista à ABC News, disse que soube da situação quando se estava a casar. As poupanças do jovem casal foram mergulhadas pela catástrofe mas emergiram à superfície por uma onda de solidariedade que visa doar o valor das perdas aos recém-casados.

E a barragem de Warragamba transbordou devido à rutura da capacidade de armazenamento de água causada pelas chuvas. O sistema de água serve a cidade e os arredores de Sidney e a sua incapacidade em conter as águas já levou à evacuação de milhares de pessoas na área. Está a passar pelos muros da barragem o equivalente a 4 vezes a água do porto de Sidney.