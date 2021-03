O Benfica destacou esta segunda-feira na newsletter oficial do clube a justiça da vitória em Braga que permitiu ao conjunto encarnado subir ao terceiro lugar do Campeonato, com mais um ponto do que os minhotos e a três do FC Porto, salientou também o prolongamento da série sem consentir golos e respondeu às críticas feitas por António Salvador, presidente dos arsenalistas, no final do encontro, falando não só de “falta de memória” mas apontando também o dedo às “pressões” dos minhotos que foram testemunhadas “por diversas autoridades”.

“O SC Braga está a realizar uma temporada meritória e tem sido considerado por diversos observadores, e até pelo nosso treinador, inclusivamente, como ‘um verdadeiro grande’ do futebol português. Ontem [Domingo], porém, os seus responsáveis tiveram dificuldade em aceitar a realidade com que se depararam: um adversário superior em todos os aspetos do jogo e que mereceu, sem a mais pequena dúvida, sair vencedor”, começa por apontar o texto publicado no site oficial do clube, antes de especificar o que se passou em campo e fora dele.

“As pressões exercidas pelo SC Braga, quer no intervalo, quer no final da partida (presenciadas pelas mais diversas autoridades), só podem ser entendidas à luz da desilusão do resultado. E também próprias de quem tem fraca memória e já não se recorda, por isso, do que aconteceu na jornada anterior. A competição entra agora em pausa, para dar lugar a uma jornada tripla de seleções, e no regresso, então, sim, iniciaremos a reta final da temporada. Aguardam-nos mais dez jornadas da Liga e, por fim, o jogo decisivo da Taça de Portugal. No Campeonato estão ainda 30 pontos em disputa e, como prometido, iremos lutar por todos eles. Palmo a palmo. Minuto a minuto. Ponto a ponto. No fundo, jogo a jogo”, frisou a publicação, recordando o lance polémico da grande penalidade sobre Ricardo Horta no empate que os minhotos tiveram em Famalicão na semana passada.

“O Benfica conseguiu, em Braga, a quinta vitória consecutiva em março. As contas do mês estão fechadas e são fáceis de fazer: cinco jogos, cinco vitórias, 11 golos marcados, zero sofridos. Sinais muito evidentes de que o pior já passou e que, nos próximos dois meses, a equipa tem condições para prolongar a recuperação que tem vindo a fazer após a dura ‘tempestade’ que sobre ela se abateu. O triunfo em Braga – justo, categórico, cristalino, indiscutível – permitiu-nos subir um lugar na classificação da Liga, mas também continuar a alimentar a ideia de que é possível ir mais além na classificação (…) Contas feitas, o Benfica chegou aos 500 minutos consecutivos sem qualquer golo sofrido no Campeonato Nacional. Um registo que confirma, também do ponto de vista defensivo, as melhorias significativas que a equipa de Jorge Jesus tem vindo a registar nas últimas semanas”, referiu, entre mais um reparo: “Nos últimos oito jogos da Liga, o Benfica sofreu apenas um golo, na marcação de um penálti. E, por falar em penáltis, aí vão 24 jornadas sem qualquer grande penalidade a favor. Repita-se: 24 jornadas!”.