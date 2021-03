No espaço de uma semana, 32 concelhos tinham descido e 12 tinham ultrapassado a linha vermelha definida pelo Governo — 120 novos casos por 100 mil habitantes acumulados em 14 dias.

No dia 16 de março, havia 48 concelhos em Portugal com 120 ou mais novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias) — e 260 abaixo deste limite —, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Dos 48 com 120 ou mais novos casos por 100 mil habitantes, 39 eram concelhos de Portugal continental.

Assim, havia 294 concelhos abaixo dos 240 novos casos por 100 mil habitantes — correspondente a um nível de risco moderado, conforme definido pelo Governo no passado. Registaram-se ainda nove concelhos no nível elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes) e cinco no nível muito elevado (entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes). Nenhum concelho tinha mais de 960 casos por 100 mil habitantes (nível de risco extremamente elevado).

De forma geral, a incidência acumulada em Portugal e no continente (a 22 de março) era de 81,3 e 70,3 casos de infeção por 100 mil habitantes, respetivamente, uma descida em relação à semana anterior com 96 e 84,2 casos por 100 mil habitantes, respetivamente. Já o índice de transmissibilidade — o R(t) — é de 0,89 em Portugal (0,88 no continente), uma subida em relação aos valores reportados na semana passada de 0,83 em Portugal e 0,79 no continente.

Viana do Castelo e Coimbra eram as únicas capitais de distrito que tinham uma incidência acumulada, a 16 de março, acima de 120 novos casos por 100 mil habitantes , a linha vermelha estabelecida pelo Governo. Todos os concelhos limítrofes podem vir a estar sujeitos às mesmas travagens ou retrocessos no desconfinamento que forem aplicados a estes dois concelhos.

Viana do Castelo foi a única capital de distrito do continente que aumentou a incidência acumulada de 9 para 16 de março, segundo os dados da DGS.

Os 15 concelhos mais populosos encontravam-se todos no nível de risco moderado a 16 de março e 13 deles tinham um nível de incidência acumulada menor do que na semana anterior, a 9 de março.

Amadora e Odivelas foram os únicos destes 15 concelhos que se mantiveram acima da linha vermelha. No entanto, todos os concelhos limítrofes acabam por estar sujeitos às mesmas travagens ou retrocessos no desconfinamento que forem aplicados a estes dois concelhos.

Almada e Maia foram os únicos concelhos, dos 15 com maior densidade populacional (Censos 2011), que aumentaram a incidência acumulada , mas ainda sem ultrapassar a linha vermelha do Governo (120 casos por 100 mil habitantes).

Funchal, Machico e Pontal do Sol foram os concelhos com maior incidência a 14 dias até dia 16 de março. Estes três concelhos, assim como Santa Cruz, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, pertencem ao arquipélago da Madeira. A DGS alerta, no entanto, que estes “dados devem ser interpretados atendendo ao atraso entre diagnóstico e notificação verificado no período em análise”. O arquipélago da Madeira registou, assim, três concelhos no nível elevado e três no nível muito elevado.

Concelhos Incidência a 14 dias (16.Mar) Funchal 915 Machico 606 Ponta do Sol 570 Alcoutim 556 Santa Cruz 548 Câmara de Lobos 434 Ribeira Brava 426 Serpa 308 Penela 278 Vidigueira 254

Alcoutim, por sua vez, foi o concelho do continente com maior incidência acumulada — e o único no nível de risco muito elevado. Também foi aquele onde se verificou o maior aumento da incidência em todo o país.

Concelhos Incidência acumulada a 16.Mar Incidência acumulada a 9.Mar Variação numa semana Alcoutim 556 93 463 Machico 606 410 196 Ribeira Brava 426 249 177 Figueiró dos Vinhos 198 36 162 Marinha Grande 156 18 138 Castelo de Vide 240 103 137 Golegã 243 112 131 Moura 248 131 117 Odemira 214 101 113 Belmonte 234 125 109

Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Castelo de Vide, Golegã e Odemira estão nos 10 concelhos com o maior aumento e todos ultrapassaram o limite de 120 casos por 100 mil habitantes no espaço de uma semana, comparando a incidência acumulada a 9 de março com os dados de 16 de março.

Seis dos concelhos com maiores descidas ficaram abaixo da linha vermelha