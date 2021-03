Nas últimas 24 horas, foram confirmados em Portugal 248 novos casos de Covid-19 e 16 mortes devido à doença, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Os números representam um aumento em relação aos óbitos (mais dez do que este domingo), mas uma descida nos casos (menos do 202), habitual no primeiro dia da semana. Desde 1 de setembro de 2020 que a DGS não dava conta de tão poucos novos casos de Covid-19.

Portugal tem atualmente 817.778 casos e 16.784 mortes confirmadas desde o início da pandemia.

Maioria das vítimas mortais tinha 80 ou mais anos. 69% eram homens

Das 16 vítimas mortais indicadas pela DGS, 11 eram homens, o que corresponde a 69% do total comunicado. A maioria dos óbitos ocorreu na faixa etária dos 80 ou mais anos (nove — quatro homens e cinco mulheres). Cinco pessoas tinham entre 70 e 79 anos, uma tinha entre 60 e 69 anos e outra, mais nova, entre 50 e 59 anos.

Norte, Alentejo, Algarve e Açores sem óbitos a registar

Lisboa e Vale do Tejo teve esta segunda-feira a maioria dos óbitos confirmados em Portugal. Segundo o boletim da DGS, 12 pessoas morreram nesta região (75% do total). Três mortes ocorreram no Centro e uma na Madeira. Norte, Alentejo, Algarve e Açores não tiveram esta segunda-feira óbitos a registar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi também na região de Lisboa e Vale do Tejo que se confirmaram a maioria dos novos casos (85; 34,3%), seguida do Norte (58; 23,4%) e Algarve (44; 17,8%). No Centro, foram registados 27 novos casos (10,9%) e no Alentejo 13 (5,3%).

Madeira e Açores têm mais dez (4%) e 11 novos casos (4,4%), respetivamente.

Índice de transmissibilidade sobre, mas mantém-se abaixo de 1. Incidência desce

Os casos ativos atingiram esta segunda-feira o valor mais baixo desde 13 de outubro, 33.120, ou seja, menos 323 do que no domingo. Trata-se também da maior descida dos últimos três dias. Por outro lado, segundo a DGS, existem mais 94 contactos em vigilância, num total de 15.080.

O Rt, índice que mede a transmissibilidade do vírus, registou uma ligeira subida relativamente ao dia anterior (0,86), mantendo-se, no entanto, abaixo de 1, nos 0,89. Já a incidência registou uma descida, para 81,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. No dia anterior, o indicador encontrava-se nos 87,2 casos. Na matriz de risco, Portugal ocupa atualmente a zona verde.

Internamentos em UCI continuam em queda

Os internamentos em unidades de cuidados (UCI), em queda desde inícios do mês de fevereiro, registaram uma nova descida, após cinco pessoas terem saído destas unidades. Há atualmente 165 doentes com Covid-19 internados em UCI, o número mais baixo de 2021.

Em relação aos internamentos em enfermaria, estes sofreram uma nova subida, com a entrada nos hospitais portugueses de mais seis doentes, elevando o total de internados para 771. Os internamentos estavam em queda consecutiva desde 2 de março, tendo registado um novo aumento, de mais 21 hospitalizações, este sábado.

Mais 555 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.