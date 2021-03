As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira em baixa, arrastadas pelos receios em relação à recuperação económica em todo o mundo.

Cerca das 08h40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,22%, para 422,42 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,32%, 0,63% e 0,11%, bem como as de Milão e Madrid, que se desvalorizavam 1,52% e 0,21%, respetivamente. Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08h40, o principal índice, o PSI20, descia 0,49%, para 4.824,31 pontos.

Além da queda da lira turca, provocada pela inesperada demissão do governador do banco central da Turquia no sábado pelo Presidente turco, os mercados estão apreensivos com a recuperação económica em todo o mundo, designadamente na Alemanha, onde se espera esta segunda-feira que seja anunciado o prolongamento do confinamento pelo menos até 18 abril.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a cair 0,71%, para 32.627,97 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 33.015,37 pontos, em 17 de março. Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,76%, para 13.215,24 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos, em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu segunda-feira em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1887 dólares, contra 1,1904 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 63,69 dólares, contra 64,53 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.