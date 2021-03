Os Estados Unidos atingiram no domingo 29.816.771 casos confirmados da Covid-19 e 542.343 mortes associadas à pandemia, indicou o último balanço independente da Universidade Johns Hopkins. Este balanço, emitido às 20h00 locais (00h00 em Lisboa), indica que o país registou 436 mortes nas últimas 24 horas e 35.068 novas infeções, apesar de as estatísticas do fim de semana serem geralmente inferiores devido à menor atividade dos serviços públicos.

A Califórnia é o estado mais atingido pela pandemia com 57.502 mortes, seguido de Nova Iorque (49.426), Texas (47.346), Florida (32.742), Pensilvânia (24.796), Nova Jersey (24.174) e Illinois (23.357). Também com um número significativo de mortes estão os Estados da Geórgia (18.530), Ohio (18.339), Michigan (16.906), Massachusetts (16.867) e Arizona (16.733).

Em relação aos contágios, a Califórnia regista 3.640.703, à frente do Texas com 2.753.758, Florida com 2.008.349, Nova York com 1.782.769 e Illinois com 1.221.775.

O balanço provisório de mortes (542.343) supera as estimativas iniciais da Casa Branca, que durante o mandado do ex-Presidente Donald Trump projetou entre cem mil e 240 mil óbitos causados pela pandemia. O atual Presidente Joe Biden já admitiu que, no total, vão registar-se mais de 600 mil mortes no país devido ao novo coronavírus. Por sua vez, o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) da Universidade de Washington, cujos modelos de previsão da evolução da pandemia são na generalidade utilizados pela Casa Branca, calcula que, em 1 de junho, se terão registado cerca de 596 mil mortes associadas à Covid-19.