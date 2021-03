O Reino Unido bateu, pelo segundo dia consecutivo, o recorde de vacinas administradas ao longo de 24 horas. A garantia foi dada este domingo pelo secretário de Estado dos Negócios e da Indústria com a pasta da vacinação, Nadhim Zahawi, que adiantou que, no sábado, foram administradas 873.784 doses de vacinas contra a Covid-19.

As autoridades de saúde britânicas tinham anunciado que metade dos adultos do Reino Unido (cidadãos com 18 anos ou mais) já tinha recebido uma primeira dose de vacina contra a Covid-19. De acordo com o jornal britânico The Guardian, em Inglaterra, chegou a ser dada uma dose a cada 27 segundos.

Calm, focused and determined to deliver. 873,784 a new record daily doses. Well done team. ???????????? https://t.co/KBI3rqTkzi — Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) March 21, 2021

Boris Johnson reagiu à meta atingida. Na rede social Twitter, o primeiro ministro britânico escreveu: “Ontem [sábado] foi um dia de recorde na distribuição de vacinas, com 873.784 pessoas a receberem uma dose. Um enorme obrigado a todos os envolvidos e por favor cheguem-se à frente para receberem a vossa vacina quando chegar a vossa vez”.

Yesterday was a record-breaking day for the vaccine rollout, with 873,784 people receiving a jab. A huge thank you to everyone involved and please come forward to get your jab when you are invited to do so. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 21, 2021

O anúncio da nova meta atingida na vacinação aconteceu no mesmo dia em que o ministro da Defesa britânico, Ben Wallece, criticou a hipótese levantada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de proibir a exportação da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, para fora da União Europeia até os estados-membro receberem as doses contratualizadas com a farmacêutica.

“A União Europeia sabe que o resto do mundo olha para o modo como a Comissão se comporta” e, “se os contratos e os compromissos são rompidos, seria muito prejudicial para um bloco comercial que se orgulha de [respeitar] a lei”, afirmou Ben Wallace em entrevista à Sky News.