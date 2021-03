Primeiro Pepe, a seguir Sérgio Oliveira, agora Otávio. Depois da garantia deixada por Pinto da Costa ao Porto Canal na semana passada, dizendo que a renovação com o médio ofensivo brasileiro (agora com dupla nacionalidade) só estava presa do detalhes, o acordo ficou em definitivo fechado esta segunda-feira, com os dragões a anunciarem o prolongamento do vínculo com o jogador por mais quatro temporadas, até junho de 2025.

“Esta é uma declaração sobretudo para os nossos sócios e simpatizantes: dando como certa a saída do Otávio para outros clubes, só para lhes dizer que renovámos até 2025. É um sinal de que aqui se trabalha para o engrandecimento do clube, pela manutenção dos principais valores dentro do que é possível. Quero dizer aos adeptos do FC Porto que estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma vontade do primeiro dia em que chegou aqui. Otávio, que possas contribuir com o teu valor para o sucesso do FC Porto, vamos ter muitos jogos para ganhar ainda esta época, muitos jogos para pôr os invejosos com mais inveja. Vais contribuir para que as farmácias continuem a vender muitas Rennies”, comentou o presidente do clube, Pinto da Costa, após o anúncio do acordo, em declarações em Porto Canal.

“Acho que quando o presidente fala em algum nome como o meu, o do [Sérgio] Oliveira ou o do Pepe, sentimo-nos felizes. Quando vi a entrevista [de Pinto da Costa] e ouvi falar da negociação, disse para fecharem logo e terminar com isso para ficar tudo certo. Prometo a mesma garra dentro de campo, às vezes tecnicamente as coisas podem não sair bem mas a garra tem de estar lá. E podem ter a certeza de que terão de contar connosco até ao final”, disse o jogador de 26 anos, que chegou ao FC Porto vindo do Internacional em 2014, cumpriu seis meses na equipa B, foi emprestado ao V. Guimarães uma época e meia e regressou ao Dragão em 2016. Daí para cá, o médio ofensivo leva já um total de 177 jogos e 19 golos, cinco na presente temporada em que leva 31 encontros.

Com esta renovação, que mantém a cláusula de rescisão do luso-brasileiro nos 60 milhões de euros, a SAD dos azuis e brancos tem apenas em mãos mais um jogador que termina contrato no final da presente época: Marega. Pinto da Costa assumiu o interesse em renovar também com o avançado maliano mas explicou que a pandemia tem adiado a viagem dos representes do jogador à Invicta para negociar. “Já comunicámos que estamos interessados. Não há prazos, é quando o empresário vier. Aí negociaremos”, disse o presidente portista.

Além do maliano, terminam também contrato em 2021 Malang Sarr, Grujic e Felipe Anderson, três jogadores que estão no FC Porto a título de empréstimo por uma temporada. As prioridades que se seguem deverão passar por Corona, caso o mexicano não saia no final da presente época, Fábio Vieira, Mbemba e Diogo Costa, nomes que vão terminar contrato com os azuis e brancos no final de 2021/22. Não está também colocada de parte a hipótese de prolongar o vínculo de outros elementos da formação que subiram entretanto ao conjunto principal, à semelhança do que aconteceu com João Mário, casos de Francisco Conceição ou Romário Baró.

