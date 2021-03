A empresa de comunicação Mediaset afastou o apresentar Antonio David Flores, na sequência das acusações de violência doméstica à ex-mulher, Rócio Carrasco, escreve o La Vanguardia.

A decisão surge após a transmissão na noite de domingo dos dois primeiros capítulos do documentário “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” (“Rocío. Contar a verdade para continuar viva”, em português), na Telecinco — que teve mais de 3,7 milhões de expectadores. Na série, a ex-mulher do apresentador de 45 anos, denunciou abusos físicos e psicológicos.

Rocío Carrasco desfez-se em lágrimas diante das câmaras ao descrever alguns episódios de alegados abusos por parte de Antonio David e de como o apresentador ameaçou “tirar” os seus filhos. A também apresentadora de televisão contou alguns abusos psicológicos e acusou o ex-marido de lhe ter chamado de “inútil”, “gorda” ou “estúpida” enquanto se recuperava de um acidente de trânsito.

Mas Rocío Carrasco também recordou um episódio de uma suposta agressão física: “Ele agarrou-me no cabelo, puxou o meu cabelo e bateu com a minha cabeça em cima da mesa“.

Rocío relatou que sofria violências físicas e psicológicas de Antonio David :(

Rocío Carrasco: "Antonio David puxou meu cabelo, me bateu com a cabeça na mesa e me culpou por tudo o que aconteceu com ele" pic.twitter.com/W9BjrwoLKI

— joão (@_opsjoao) March 22, 2021