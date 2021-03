O ministro da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, Jomo Fortunato, mostrou-se esta segunda-feira “profundamente consternado” com a morte do cantor, compositor e guitarrista Fernando Quental, vítima de doença, no domingo, em Lisboa.

Fernando Quental foi autor de vários temas que marcaram a contemporaneidade musical angolana dos anos 1990, destacando-se, entre outros, “Quando fui à Benguela”, “Kandengue” e “Som da banda”, segundo uma nota de condolências do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA).

Natural da província do Cunene, o cantor, também conhecido como Nando Quental começou a sua carreira musical na Huíla, no agrupamento “Shallon”.

Em 1976 partiu para Portugal e fundou, em 1979, o grupo “Kizomba”, tendo integrado outros agrupamentos, com destaque para o “África Tentação” e “Kanawa”, o último com o cantor e compositor, Eduardo Paim.

Fernando Quental participou ainda nos projetos “Sem Kigila” e “Pikante”, e gravou, em 1999, o seu álbum a solo “Kassula lami”.