Estava uma tarde de sol em Gavião, no distrito alentejano de Portalegre. E onze jovens entre os 15 e os 20 anos juntaram-se na Praia Fluvial do Alamal para o aproveitar e fazer um piquenique. Comida, álcool e música — um verdadeiro “ambiente de festa”, nas palavras do Comandante do Destacamento Territorial de Nisa, ao Observador. Mas a festa durou pouco tempo: é que GNR recebeu “a informação que poderia estar a decorrer um ajuntamento de jovens nessa praia”, adiantou o capitão Pedro Antunes— o que viria a confirmar-se.

Aconteceu no passado sábado, 20 de março. Os militares da GNR do Posto Territorial de Gavião deparam-se com a festa ilegal que estava a decorrer naquela praia fluvial, por volta das 16h10, segundo confirmou o Comandante do Destacamento Territorial de Nisa ao Observador.

Foram identificadas 11 pessoas, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, tendo sido encaminhadas para os respetivos domicílios”, lê-se no comunicado emitido esta segunda-feira.

Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, da proibição de realização de eventos e do consumo de bebidas alcoólicas na via pública, “foram elaborados os respetivos autos de contraordenação”, aponta a GNR no comunicado, onde alerta ainda que “o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus”.