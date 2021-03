A história não é uma novidade e nem sequer foi a primeira vez que João Félix a contou. Mas não é por isso que deixa de ser relevante: até porque estamos a falar da noite em que o jovem avançado conquistou a Europa, da noite em que provou definitivamente o valor que tinha e tem e, provavelmente, da noite em que o Atl. Madrid terá decidido tentar a contratação do jogador no verão seguinte. A 11 de abril de 2019, João Félix marcou três golos ao Eintracht Frankfurt, em pleno Estádio da Luz, e não conteve as lágrimas. Lágrimas que, dias antes, tinham caído depois de uma conversa que ouviu no balneário.

“O Benfica jogou com o Eintracht Frankfurt na Liga Europa e fiz um hat-trick. O terceiro golo foi muito especial para mim porque dois dias antes ouvi uns comentários no balneário de que não gostei. Aborreceu-me muito, por isso, aquele hat-trick passados dois dias foi como um enorme peso a ser levantado dos meus ombros. Vou recordar para sempre aquele golo e o que significou para mim naquele momento”, voltou a recordar o internacional português, agora numa entrevista à World Soccer, onde comentou os momentos mais importantes da ainda curta carreira. Há cerca de um ano, em janeiro de 2020, Félix contou a mesma história à Benfica Play e acrescentou que acabou a chorar na casa de banho depois do episódio no balneário.

Na entrevista à revista britânica, o jogador do Atl. Madrid falou ainda nos 126 milhões de euros que o clube espanhol desembolsou no verão de 2019 para o contratar ao Benfica. “Quando há tanto dinheiro envolvido, há sempre muito falatório na imprensa. Com isso, chega também a pressão. Sei que há muita responsabilidade ao jogar num clube como o Atl. Madrid, por isso, coloco a responsabilidade em mim próprio, de forma a fazer o melhor possível”, explicou, detalhando depois a integração nos colchoneros. “No futebol nada é oferecido, é preciso trabalhar muito para se ser recompensado. A primeira época foi novidade para mim, um novo Campeonato. Sabia que tinha de trabalhar para receber a tal recompensa e mostrar aquilo de que sou capaz. O treinador e todos os meus companheiros de equipa ajudaram-me muito”, afirmou o avançado, que leva nesta altura 10 golos esta temporada, um número que já é superior ao do ano de estreia.

O jogador de 21 anos falou ainda sobre Cristiano Ronaldo e a importância que o jogador da Juventus tem na Seleção Nacional. “É um exemplo para toda a gente, para todos os elementos da equipa. Não apenas pelo que já conquistou mas por tudo o que ainda quer ganhar. Foi uma grande influência para mim e para a equipa. Ele não exige mais dos outros do que aquilo que exige dele próprio. Já ganhou tudo mas ainda exige muito de si. É um grande capitão e está sempre pronto a dar conselhos. Antes de um jogo, na Liga das Nações, disse-me para ficar calmo e desfrutar do jogo”, revelou, garantindo que é “fantástico” jogar ao lado de Ronaldo. Ainda assim, quando questionado sobre com quem gostaria de ter partilhado os relvados, João Félix não tem dúvidas.

“Se tivesse de escolher um, penso que seria o Rui Costa. Teria sido incrível, ele tinha um talento muito especial”, atirou, deixando a ressalva de que Portugal teve vários “bons jogadores, de nível mundial”, que gostava de ver “quando era miúdo”.