Esqueça o exercício de contar ovelhas. Ficou viral, através da rede social TikTok, um vídeo onde uma aluna de psicologia revela um truque revolucionário que pode ajudá-lo no tão desejado sono profundo, um dos fatores cruciais para a saúde plena, tanto física como mental.

O vídeo foi visto mais de 3.7 milhões de vezes, tem 1.1 milhões de gostos e gerou uma onda de comentários de agradecimento. Obrigado por este truque! Mudou completamente a minha rotina de sono”, disse @aliciar. “Isto resulta! Já consigo adormecer rapidamente”, comenta @Peppy.

Fruto da pandemia da Covid-19 que estamos a atravessar, a qualidade do sono tem sido seguramente das mais prejudicadas entre as habituais rotinas do ser humano têm explicado vários especialistas. Ainda recentemente, dados do Centro Europeu do Sono revelavam que um em cada quatro portugueses admitiu ter dificuldades de sono e 30% admitiu que os problemas de sono se agravaram, com maior prevalência nas mulheres.

As pessoas estão a dormir pior do que antes, e o aparecimento dos cada vez mais recorrentes problemas do foro mental, como a ansiedade ou a depressão, veio abalar diferentes vertentes da vida do ser humano.

O truque, simples mas revolucionário, divulgado por esta estudante consiste em enumerar coisas na nossa cabeça, “assegurando-te que não estão diretamente relacionadas”, explica no vídeo. “Batatas, Tarzan, violino…quanto mais aleatórias, melhor”. Poderá associar este exercício a um derivado do clássico método das ovelhas, mas associar conceitos aleatórios, em vez da racional contagem de números, fará com que as probabilidades de adormecer se multipliquem. Afinal, do que se trata o sono profundo senão o fluir de pensamentos aleatórios, inconscientes e fugazes?

Se este truque não o deixou totalmente convencido, procure adotar outros hábitos como levantar-se sempre à mesma hora, praticar exercícios de respiração, ou evitar o uso do telemóvel antes de dormir. Estes são alguns dos conselhos recorrentes dos especialistas em sono que a médica norte-americana Suzanne Bertische recordou, num artigo que fez para a Harvard Medical School e foi citado, entre outros truques, pela revista Eat This Not That.