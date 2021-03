Karin Strenz, membro do Parlamento alemão e do partido CDU de Angela Merkel, morreu na manhã deste domingo após desmaiar no avião que a levava a ela e ao marido até Cuba, escreve a Associated Press. As causas da morte estão a ser investigada.

A política de 53 anos, membro do Parlamento alemão desde 2009, seguia no voo DE-199 da companhia aérea Condor, com destino a Varadero, quando desmaiou, ainda o avião estava a oeste da Irlanda. O avião ainda fez uma aterragem de emergência no Aeroporto de Shannon, onde já se encontravam os serviços médicos de emergência à sua espera. Karin Strenz ainda foi transportada para um hospital na cidade de Limerick, onde acabaria por morrer.

Não é clara qual é a causa da morte, nem por que razão estava a a viajar para Cuba. O Parlamento alemão, o Bundestag, já veio entretanto esclarecer que Karin Strenz não estava a viajar no âmbito das suas funções parlamentares, escreve também a Associated Press.

A Procuradoria da cidade de Schwerin já adiantou que foi aberta uma investigação para determinar a causa da morte — o que é, esclareceu, normal nos casos em que a mesma não é conhecida. Aguardam os resultados da autópsia a Karin Strenz, que está a ser realizada na Irlanda.