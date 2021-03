A entrar na recta final, os Prémios Auto Observador reservam a sétima e penúltima semana de votação a uma categoria que não está acessível ao mais comum dos mortais. Por mais de 250.000€, o sonho sobre quatro rodas pode assumir as mais distintas formas, mas o desafio é escolher apenas um (sim, é difícil!) dos novos modelos introduzidos no mercado português que arrancam neste patamar de preços, mas que podem quase duplicá-lo…

A concurso, desta vez, estão oito novidades e todas elas exibem na frente o emblema de um reputado fabricante de automóveis. Convenhamos que entre Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini e Maserati não é fácil optar pelo “campo de batalha”: de um lado, os ingleses; do outro, os italianos. Separados pela bandeira, mas unidos no desejo de proporcionar ao cliente um automóvel de que se orgulhem, estes construtores jogam a carta do design, da potência, da qualidade, da sofisticação tecnológica e da exclusividade. Cabe-lhe a si “baralhar” e entrar no jogo, lançando a cartada final com o seu voto, até dia 27. Se acompanha esta iniciativa do Observador, já sabe que, ao fazê-lo, se habilita a levar para casa um Toyota Yaris (livre de quaisquer encargos).

Entre os modelos a concurso, a Ferrari domina em número, com três propostas de uma assentada. Se a sua preferência recai na marca do Cavallino Rampante, compraria o descapotável mais potente de Maranello (812 GTS), a versão a céu aberto do F8 Tributo (F8 Spider) ou o primeiro super híbrido plug-in da marca italiana (SF90 Stradale)? Mas se tem um certo “fraquinho” pela eterna rival da Ferrari, também tem por onde escolher. De Sant’Agata Bolognese chega-nos o Lamborghini Hurácan EVO RWD (tracção traseira), impulsionado por um V10 de 5,2 litros com 610 cv, que se apresenta quer na variante coupé quer roadster, este último mais indicado para quem valoriza a possibilidade de circular de cabelos ao vento. Ainda em domínio italiano, submete-se a votos a nova super estrela da Maserati, o MC20, um superdesportivo que mistura raça e estilo elevando a marca do tridente para um patamar onde os seus 630 cv impõem respeito, tanto mais que incorporam tecnologia herdada da Fórmula 1.

Em território britânico, a concorrência mantém-se a grande nível, pois a Aston Martin faz-se representar pelo seu primeiro SUV, o DBX, que consegue a proeza de ser um misto de crossover e carro de ralis, sem abdicar de todos aqueles requintados pormenores de “malvadez” a que a marca de Gaydon já nos habituou. Mas a Bentley também vai a jogo e logo com o Flying Spur, uma luxuosa berlina que introduziu em 2020 a sua terceira geração, compatibilizando requinte e agilidade, ou não tivesse sob o capot um 12 cilindros em W, com 6,0 litros de cilindrada e duplo turbocompressor…

Cabe-lhe a si contribuir com o seu voto para a eleição daquele que considera ser o melhor modelo nesta categoria. No processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, no valor de 18.450€.

A votação divide-se em duas fases. Na primeira, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, com um voto semanal. Na segunda etapa, 2000 participantes que serão selecionados aleatoriamente passam para a votação final, altura em que são desafiados a acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois modelos mais votados. Quem mais acertar ganha um Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Force Comfort ou outro Toyota de valor equivalente.

Recorde-se que a rapidez no voto também pode ser determinante, na medida em que o tempo constitui um critério de desempate, se for caso disso (consulte o regulamento).

Nesta edição dos Prémios Auto Observador há 27 marcas a competir e um total de 70 modelos a concurso, seleccionados por se tratarem de novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2020.

Na primeira categoria sujeita a escrutínio, reservada a modelos de até 23.000€, a votação consagrou como finalistas o Peugeot 2008 e o Toyota Yaris, enquanto a segunda categoria, de 23.000€ a 30.000€, apurou o Audi A3 Sportback e o Citroën C4. Na terceira categoria, de 30.000€ a 37.000€, passaram no crivo dos portugueses o BMW Série 2 Gran Coupé e o Cupra Formentor. Para compras entre 37.000€ e 50.000€, as preferências dos votantes recaíram no BMW Série 4 Coupé e no Mercedes GLA. Já quando confrontados sobre qual seria a melhor escolha num orçamento de 50.000€ a 100.000€, os leitores e ouvintes do Observador seleccionaram dois SUV, o Audi e-tron Sportback e o Mercedes GLE Coupé. Finalmente, a sexta categoria consagrou como finalistas o Ferrari Roma e o Mercedes Classe S. A dúvida sobre qual destes modelos terá triunfado na respectiva categoria vai permanecer, por enquanto, mas já falta muito pouco para revelarmos os vencedores. Até lá, continue a participar e a acompanhar esta iniciativa do Observador aqui.

Credibom, Pisca Pisca, Verizon Connect e Kinto apoiam os Prémios Auto Observador 2021, cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.