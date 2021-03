Os ministros responsáveis pela competitividade da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira para debater o conceito de autonomia estratégica na promoção da economia europeia, numa videoconferência dirigida pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Em comunicado, a presidência portuguesa do Conselho da UE, indica que os ministros dos 27 Estados-membros responsáveis pela Competitividade, na vertente Mercado Interno e Indústria, irão debater o “conceito da autonomia estratégica numa Europa aberta ao mundo, tendo em vista promover uma maior resiliência e competitividade da economia europeia”.

Durante a videoconferência, dirigida pelo ministro Pedro Siza Vieira a partir de Lisboa, o conceito será analisado “sob diferentes perspetivas”, nomeadamente “o reforço do mercado único, as cadeias de valor, a diversificação da oferta, a identificação de áreas estratégicas e vulnerabilidades, a promoção de condições equitativas e a abertura ao resto do mundo”.

Em cima da mesa de discussão estará também a comunicação da Comissão Europeia intitulada “A década digital da Europa”, apresentada em 09 de março, na qual será dada particular atenção à importância e ao significado “de uma transformação digital bem-sucedida até 2030” para os cidadãos europeus.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com a mesma nota, este Conselho de ministros da Competitividade (COMPET) irá decorrer entre as 08h30 e as 12h00 (hora de Lisboa) e, a partir das 12h15 (hora de Lisboa), Pedro Siza Vieira fará uma conferência de imprensa conjunta com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, responsável pela pasta “Uma Europa Preparada para a Era Digital”.

Portugal tem vindo a defender, no âmbito da presidência do Conselho, que os apoios financeiros concedidos pela UE devem ser investidos numa lógica sustentável, promovendo a descarbonização, o reforço da autonomia estratégica e a industrialização para uma recuperação económica mais justa e sustentável.