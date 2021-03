O Teatro da Trindade, em Lisboa, reabre a 22 de abril com a estreia da peça “Noite de estreia“, um projeto de Martim Pedroso e da Nova Companhia, a partir do filme “Opening Night”, de John Cassavetes, anunciou esta segunda-feira.

“Noite de Estreia” é um espetáculo sobre um filme que é sobre o lugar da mulher na sociedade conservadora e patriarcal, acrescenta uma nota do teatro dirigido por Diogo Infante.

A peça centra-se sobre uma atriz em crise existencial e em luta com a personagem que interpreta e o mundo em que vive, e tem interpretação de Dalila Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Bakker, Maria José Paschoal, Marta Félix e Sabri Lucas, numa coprodução do Teatro da Trindade INATEL, Nova Companhia e Teatro Nacional São João.

Na véspera da estreia, haverá um ensaio solidário, às 20h00, cuja receita reverte na totalidade para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Uma semana depois, no dia 29, na sala Estúdio, estreará “Luiza de Jesus – A Assassina da Roda”, um texto de Rute de Carvalho Serra adaptado pela própria autora para teatro, com encenação e interpretação de Maria Henrique.

Baseada em factos verídicos, trata-se de um espetáculo sobre a assassina de 33 crianças expostas na Roda da Misericórdia de Coimbra. Em 1772, Luiza de Jesus é julgada e condenada à morte pela Casa da Suplicação de Lisboa. Foi a última mulher executada em Portugal. Segundo o mesmo comunicado, a 17 de junho, também na sala Estúdio, estreia-se “Uma Casa de Bonecas”, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen.

Protagonizada por José Mata e Madalena Almeida, o espetáculo versa sobre a relação do casal Helmer, principalmente sobre a “viagem” interior que a mulher, Nora, percorre ao longo dos três atos e que a faz tomar consciência que a aparência da perfeição e da felicidade não são a perfeição e a felicidade.

A encenação desta produção conjunta do Teatro da Trindade/Inatel e LAMA Teatro é de João de Brito e aos protagonistas juntam-se Bruno Bernardo, Diana Nicolau, Inês Ferreira da Silva e Luís Lobão. O espetáculo “Noite de Estreia” estará em cena na sala Carmen Dolores, de quarta-feira a sábado às 20h00 e aos domingos às 16h30.

Os espetáculos da sala Estúdio realizam-se de quarta-feira a domingo às 19h00, com horários que podem sofrer alterações devido ao estado de emergência em vigor, acrescentou o teatro. Segundo o “plano de desconfinamento” do Governo, os teatros e outras salas de espetáculos vão poder reabrir, com lotação limitada, a partir de 19 de abril.