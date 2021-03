(Em atualização)

A polícia da cidade de Boulder, no estado norte-americano do Colorado, está a responder a um tiroteio ativo num supermercado. Não se sabe se há vítimas ou sequer se o atirador já foi detido. De acordo com a ABC News, a polícia dirigiu-se ao local na sequência de uma denúncia de alguém que tinha sido baleado no estacionamento e, quando chegou, o suspeito disparou contra os agentes de autoridade.

A polícia de Boulder confirmou no Twitter que o tiroteio estava a decorrer e pediu à população que evite a zona.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

Um homem sem camisa, algemado e com sangue a escorrer por uma perna foi levado por dois polícias, para o exterior da loja, mas a polícia não confirmou ainda se este é o atirador já detido.

Várias testemunhas partilharam vídeos do lado de fora do estacionamento do supermercado, nas redes sociais, que mostram a polícia a dizer ao suspeito que saia da loja com as mãos para cima e se entregue.