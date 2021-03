É um dos primeiros casos judiciais delicados com que a administração Biden terá de lidar. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos disse esta segunda-feira, segundo a Associated Press, que está a ponderar repor a sentença de morte — que tinha sido anulada há meses — a um dos terroristas da maratona de Boston, o checheno Dzhokhar Tsarnaev, na sequência de um recurso pedido pela administração Trump. Isto enquanto o presidente norte-americano, Joe Biden, proclama a sua intenção de acabar com a pena de morte no país.

O caso de Tsarnaev, um dos irmãos responsáveis pelo ataque terrorista que matou quatro pessoas e feriu mais de 260 na maratona de Boston, em 2013 (o outro irmão, Tamerlan Tsarnaev, morreu dias depois), foi julgado em 2015, tendo em primeira instância sido condenado à morte em seis dos trinta crimes pelos quais foi considerado culpado.

No entanto, o tribunal acabou por considerar que o juiz e os jurados escolhidos não tinham conseguido assegurar a neutralidade necessária, também por o caso ter sido julgado em Boston, onde o ataque ocorreu. Além disso, a pena capital foi imposta por este caso ser considerado federal, mas no estado em causa (Massachussets) a pena de morte não é legal. A condenação à morte acabou por cair, ficando parte da sentença anulada, embora na decisão do tribunal de recursos de Boston se estabelecesse que “Tsarnaev passará o resto de seus dias preso, (…) a questão pendente é se ele morrerá por execução”. Essa parte da pena ficava, assim, por definir.

Ora no ano passado, a administração de Donald Trump reagiu a essa anulação, exigindo que a pena de morte fosse aplicada de novo. No Twitter, Trump defendeu que “a pena capital raramente foi tão merecida”, frisando que o Governo deveria “reivindicar novamente a pena de morte” para Tsarnaev. Durante os últimos seis meses de Trump no cargo, foram executadas 13 pessoas no sistema judicial norte-americano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora, o Supremo Tribunal vem confirmar que recebeu o recurso interposto pela equipa de Trump e que está a ponderar voltar mesmo a sentenciar o terrorista de 27 anos (tinha 18 quando executou o ataque) à pena de morte. A primeira sentença de morte, em 2015, chegou ainda durante a presidência de Barack Obama, que tinha Joe Biden como seu vice-presidente. Mas enquanto presidente, Biden já prometeu acabar com a pena capital em solo norte-americano.

Terrorista culpado de 30 crimes

Tsarnaev declarou-se culpado logo em 2015, durante o julgamento, tendo numa das sessões pedido desculpas à família das vítimas. Juntamente com o irmão, o checheno fez explodir duas bombas caseiras na meta de chegada da maratona de Boston, naquele que é considerado o pior atentado terrorista em território norte-americano desde o 11 de setembro.

Apesar de o Ministério Público dos EUA ter retratado Tsarvaev como um terrorista implacável que agiu com sangue frio, a defesa tem baseado a sua argumentação na ideia de que o irmão mais novo foi influenciado e guiado pelo irmão mais velho, Tamerlan, que tinha na altura 26 anos e que terá sido o cérebro por trás do ataque. Tamerlan morreu dias depois do ataque, na sequência de um tiroteio com a polícia e de ter sido atropelado pelo irmão durante a fuga.

Tsarnaev acabou por ser considerado culpado por todos os 30 crimes de que foi acusado, incluindo conspiração, uso de uma arma de destruição maciça e o homicídio de um polícia (a quarta vítima) já durante uma perseguição, quando os irmãos tentavam fugir.