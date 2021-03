A Universidade do Algarve (UAlg) vai passar a contar uma licenciatura em Fisioterapia a partir do próximo ano letivo (2021/2022), curso que será ministrado através da Escola Superior de Saúde, anunciou esta segunda-feira o estabelecimento de ensino.

Os alunos que estejam interessados em ingressar neste curso de quatro anos terão de realizar provas nas disciplinas de “Biologia e Geologia ou Biologia e Geologia e Física e Química”, referiu a universidade num comunicado.

Pretende-se que um estudante de Fisioterapia adquira conhecimentos, competências e aptidões que lhe permitam o exercício da prática profissional centrado no utente/familiar/cuidador, visando a melhoria da mobilidade, da funcionalidade, da saúde e do bem-estar, afetados por lesão, trauma, doença ou envelhecimento”, acrescentou.

A academia frisou que serão formados “profissionais capazes de desenvolver competências humanas, científicas e técnicas num clima de interdisciplinaridade”, pretendendo-se ainda “desenvolver raciocínio clínico e competências de avaliação e de intervenção nas áreas músculo-esquelética, neurológica e cardiorrespiratória, ao longo de todo ciclo de vida e em diversos contextos de intervenção”.

Os alunos ficam também com a possibilidade de participar em atividades de investigação, em projetos científicos ou em programas de promoção e educação para a saúde, acrescentou a universidade, sem precisar quantas vagas vão estar disponíveis no novo curso de Fisioterapia.

Após a formação, os licenciados podem “exercer a profissão quer em Portugal, quer no estrangeiro”, e trabalhar em unidades hospitalares públicas e privadas, unidades de saúde familiar, unidades de cuidados continuados e paliativas, clubes desportivos, instituições de solidariedade social, clínicas privadas, escolas ou autarquias. Ficam também capacitados para trabalhar em centros termais e de bem-estar, em saúde ocupacional/empresas, como profissionais liberais ou em centros de investigação e desenvolvimento, ensino e investigação em instituições do ensino superior”.

“Este curso tem a duração de quatro anos e encontra-se projetado para permitir que o estudante adquira as suas habilidades profissionais, além de desenvolver consciência ética e social para o desempenho futuro da profissão”, referiu ainda o estabelecimento de ensino algarvio.

A UAlg dispõe de cursos de formação inicial e pós-graduada em áreas como Artes, Comunicação e Património, Ciências Sociais e da Educação, Ciências e Tecnologias da Saúde, Ciências Exatas e Naturais, Economia, Gestão e Turismo, ou Engenharias e Tecnologias, sinalizou a universidade.

A mesma fonte destacou que conta, na atualidade, com cerca de 8.000 estudantes, “23% internacionais, oriundos de mais de 85 nacionalidades”, com o Brasil a ser o país que mais contribui para a presença de alunos estrangeiros no estabelecimento de ensino, representado por 900 estudantes.