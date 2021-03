Boletim DGS. Internamentos voltam a cair. Há 159 pessoas em UCI, menos 745 do que há um mês e meio

No capítulo dos recuperados, com os 1.212 acrescentados esta terça-feira à lista, passa para 767.874 o número total de pessoas que já recuperaram da infeção por SARS-CoV-2 em Portugal — cerca de 94% do total. Os casos ativos também desceram esta terça-feira: são menos 788, para um total de 32.332.

36,2% dos novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Continuam a concentrar-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo a maior parte dos novos casos confirmados nas últimas 24 horas — 36,2%.

A região Norte, onde foram registados 26% dos novos casos, foi, ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias, a zona do país com mais óbitos a lamentar: foi lá que aconteceram 5 das 10 mortes das últimas 24 horas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo morreram 3 pessoas, na região Centro uma e no Alentejo outra.

No que diz respeito à restante distribuição de novos casos pelo território nacional, 13,36% foram registados na zona Centro; 7,83% na Madeira; 6,45% no Algarve; 5,52% nos Açores, e 4,6% no Alentejo.

Sete dos dez óbitos registados em doentes com mais de 80 anos

Nas últimas 24 horas morreram mais mulheres do que homens em Portugal, com problemas associados à Covid-19 — seis, o que eleva para 7.970 o número total de óbitos femininos da pandemia no país.