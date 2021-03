A Câmara de Arraiolos (Évora) vai adquirir o Palácio dos Condes do Vimieiro, do século XVIII, num investimento de 116 mil euros, para recuperar o imóvel e utilizá-lo na dinamização sociocultural do concelho.

Segundo o município, em comunicado, a aquisição do palácio, construído entre 1770 e 1790, já foi decidida.

A presidente da câmara, Sílvia Pinto, realçou esta terça-feira à agência Lusa que o imóvel faz parte da história da freguesia de Vimieiro, naquele concelho alentejano, e que está “muito degradado”, pelo que a autarquia pretende “recuperá-lo e valorizá-lo em termos culturais”.

Além dos “fins culturais”, está a ser avaliada, em conversações com outras entidades, a hipótese de aquele espaço servir também para formação profissional, admitiu também a autarca.

Segundo Sílvia Pinto, o município vai investir 116 mil euros para comprar o edifício à Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro.

A aquisição é “fundamental para a preservação deste património” e a sua posterior reabilitação e requalificação vai garantir a “proteção e salvaguarda de um património material irrepetível e de elevado valor histórico”, frisou.

A presidente do município indicou ainda que o palácio vai contribuir para a “dinamização sociocultural” e a “atratividade”, não apenas daquela freguesia, mas de todo o concelho, com “toda a cadeia de ganhos que lhe está inerente”.

Segundo a câmara municipal, o Palácio dos Condes do Vimieiro ou Quinta e Palácio dos Condes do Vimieiro, é um imóvel classificado de interesse municipal.

O atual palácio, construído por Sancho de Faro e Sousa, governador da praça de Estremoz e conde do Vimieiro, onde nasceu e viveu durante largos anos, conserva ainda vestígios arquitetónicos do paço quinhentista e foi doado à Santa Casa da Misericórdia, no último quartel do século XX, acrescentou a autarquia.

Trata-se de um edifício com “grande valor histórico e cultural”, devido às suas “características e marcas arquitetónicas”, incluindo o seu jardim, que evidencia a sensibilidade da poetisa Teresa de Melo Breyner, mulher de Sancho de Faro e Sousa.