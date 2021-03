Já antes Carlos Moedas garantiu que, enquanto cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, pretendia responder à seguinte pergunta: “Como é que nos vamos preparar para outras pandemias?”. Agora, o candidato anuncia um plano de contingência coordenado por Pedro Simas.

Num comunicado enviado às redações, Moedas afirma que quer “proteger Lisboa de novas pandemias”, ou seja, “preparar a cidade com um plano de contingência ágil que responda atempadamente a futuras pandemias”. Caberá a Pedro Simas, virologista, investigador e professor, coordenar um conjunto de especialistas na área da saúde pública para antecipar futuras crises sanitárias na capital e “minimizar impactos” em setores como hotelaria, restauração ou comércio local, lê-se na nota.

Pedro Simas diz que aceita “com grande entusiasmo” e “como independente” a coordenação do projeto “inovador”, prometendo um plano de contingência para breve. Já Moedas afiança, na nota divulgada, que Simas “representa o que de melhor há na ciência aliado à proximidade com as pessoas. É este vínculo entre os especialistas e a sociedade civil que nos permitirá dar resposta aos anseios das pessoas”.