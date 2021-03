O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) revelou esta sexta-feira que foi atropelado por uma moto da corrida durante a primeira etapa da Volta à Catalunha, tendo abandonado a prova devido a dores fortes na perna esquerda.

O ciclista poveiro, de 34 anos, agradece ainda o apoio e a preocupação dos seus seguidores, desejando “rápidas melhoras” a Pieter Serry, que também informou, na sua conta na rede social Twitter, não ter sofrido qualquer fratura.

O campeão mundial de fundo de 2013, que iria liderar a sua equipa na corrida espanhola, e o belga da Deceuninck-QuickStep caíram na parte inicial da tirada de 178,4 quilómetros, com partida e chegada em Calella, que consagrou o dinamarquês Andreas Kron (Lotto Soudal) como vencedor da etapa e primeiro líder da geral.

“Ele [Rui Costa] tem algumas contusões e algumas lesões nos tecidos moles que serão reavaliadas em 48 horas, [pelo que] deverá ter uma recuperação rápida”, tinha informado, horas antes, o médico da UAE Emirates, Jeroen Swart, numa publicação partilhada pela equipa na rede social Twitter.

Unfortunately @RuiCostaCyclist was forced to abandon stage 1 of #VoltaCatalunya100 due to a crash , but thankfully nothing serious.

????‍⚕️Dr. @JeroenSwart : "He's got some contusions and some soft tissue damage which will be reevaluated in 48hrs, should make a quick recovery." pic.twitter.com/6Mh8BAlXGp

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 22, 2021