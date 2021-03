Os professores e pessoal não docente vão começar a ser vacinados no próximo fim de semana, assim como os profissionais da educação pré-escolar, do 1.º ciclo do ensino básico e da “Escola a Tempo Inteiro”.

“O processo de vacinação irá acompanhando o desenrolar do processo de desconfinamento, pelo que os restantes grupos, que na área da educação correspondem aos profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, serão vacinados em fase posterior, durante o mês de abril, atendendo à disponibilidade de vacinas”, lê-se num comunicado enviado pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

Como serão chamados os docentes?

A convocatória dos professores e pessoal não docente será efetuada pelos serviços do Ministério da Saúde por dois meios diferentes — por telefone e mensagens escritas.

Agendamentos por telefone para vacinação em centros de Saúde — acontecerá nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja inferior a 250 pessoas;

Agendamento por SMS (contém: Local e hora do agendamento), a enviar esta quarta-feira, ao qual deve ser dada resposta (sim/não), necessariamente até quinta-feira. Quem receber um SMS receberá a vacina em escolas ou centros de vacinação Covid.

Segundo a DGEstE, a imunização em escolas acontecerá “nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar se situe entre os 250 e 500 pessoas”, enquanto que sempre que o “grupo de profissionais a vacinar seja superior a 500” estes terão de se deslocar a um centro de vacinação Covid.

E se os professores não forem contactados?

Caso os professores não sejam contactados nem por chamada nem por SMS, deverão comunicar “tal situação à direção do respetivo do estabelecimento”, explica Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

“Posteriormente, deverá o estabelecimento de educação e/ou ensino enviar a compilação da informação recolhida à respetiva Direção de Serviços Regional, a fim de ser elaborada uma lista e enquadrada(s) a(s) situação(ões) numa futura fase de vacinação. Da informação recolhida devem constar, imprescindivelmente, o nome, número de utente do SNS, data de nascimento e número de telemóvel”, refere a mesma nota.