Há propostas que valem pelo que são. Talvez tenha sido por isso que a Bentley não se deu a grandes trabalhos para espicaçar a curiosidade em torno da sua última novidade. Poucos dias depois de ter lançado um teaser, eis que o há muito aguardado Continental GT Speed foi revelado, com as encomendas a serem de imediato abertas, prevendo-se que as entregas aos primeiros clientes se iniciem já no decorrer do 3.º trimestre de 2021.

O topo de gama do desportivo de duas portas da Bentley foi projectado para aliar o requinte (a que a marca de Crewe habituou os seus clientes) a prestações dignas de respeito. Para tal, a mecânica é a mesma que equipa o Bacalar, ou seja, um potente motor a gasolina de 6,0 litros biturbo, com 12 cilindros dispostos em W, aqui a debitar mais 24 cv que no W12 normal. Ou seja, uma potência incrementada em 4% (659 cv) e um binário de 900 Nm, capazes de impulsionar este Speed até aos 335 km/h de velocidade máxima, depois de passar pela barreira dos 0-100 km/h em somente 3,5 segundos.

Por dentro, há que contar com o logotipo “Speed” nos apoios de cabeça e múltiplas opções de personalização, sempre tendo como base materiais de primeira qualidade 9 fotos

Para tamanha agilidade concorrem vários argumentos técnicos. Desde logo, um chassi revisto especialmente para satisfazer as ambições dinâmicas deste Continental GT. As quatro rodas direccionais são, segundo a marca, mais eficazes que no Flying Spur, transmitindo ao condutor maior confiança para efectuar mudanças de direcção rápidas a alta velocidade, sem com isso prejudicar a estabilidade. Como se isso não bastasse, o controlo de tracção (integral) e a distribuição do binário foram recalibrados para cada um dos modos de condução e a Bentley estreia um diferencial electrónico do eixo traseiro (eLSD), para melhorar a tracção e a resposta ao acelerador. Tudo isto em conjunto com a suspensão pneumática de amortecimento adaptativo e o sistema de barras estabilizadoras activas “Dynamic Ride” a 48V, com motores eléctricos capazes de atingir 13.000 Nm em 0,3 segundos e, assim, neutralizar as forças nas curvas e manter a carroceria nivelada.

Para imobilizar a “fera” – ou o carro de estrada mais dinâmico de sempre nos 101 anos de história da Bentley, conforme a marca -, há um novo sistema de travagem em carbocerâmica, disponível opcionalmente, com pinças de 10 pistões à frente e de quatro pistões atrás, que além de resistir melhor às solicitações e de garantir um menor desgaste, reduz o peso em 33 kg e liberta menos poeiras para a atmosfera.