Menos de 10% da população portuguesa recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a atualização da Direção-Geral de Saúde sobre o processo de vacinação em Portugal, que foi divulgada esta terça-feira, só 9% da população geral (942 825 pessoas) recebeu a primeira toma da imunização. Em relação à segunda toma, só 5% dos portugueses (471 204) é que a receberam.

No comunicado que acompanha a atualização dos dados de inoculação esclarece-se que esta contagem já incluí informações referentes às Regiões Autónomas, passando assim a traçar o plano geral em todo o território português. Até então só havia informações sobre a vacinação em Portugal continental.

De entre os dados divulgados destaque para os 30% (205 399 pessoas) da população portuguesa com 80 ou mais anos que já recebeu as duas doses da vacina. Cerca de 61% (415 341) receberam apenas a primeira. Em relação à segunda toma da vacina, a faixa etária mais inoculada a seguir à dos 80 anos ou mais é a das pessoas entre os 25 e os 49 anos (132 387 pessoas, 4% da população). Logo a seguir surge a dos 50 aos 64 anos (80 799 pessoas, 4% da população); a dos 65 aos 79 anos (41 529 pessoas, 3% da população); a dos 18 aos 24 (10 907 pessoas, 1% da população); e, finalmente, a dos 0 aos 17 anos (183 pessoas, 0% da população).

Na plano das primeiras tomas, a faixa etária dos 50 aos 64 anos é a mais relevante a seguir à dos 80 ou mais anos, somando 211 588 inoculações (10% da população). Logo a seguir surge também a faixa entre os 25 e os 49 anos, com 200 568 pessoas (6% da população), seguido pela população entre os 65 e os 79 anos (97 230 pessoas, 6% da população); a dos 18 aos 24 anos (17 852 pessoas, 2% da população); e a dos 0 aos 17 anos (243 pessoas, 0% da população).

Olhando para as diversas regiões, o Norte é a que tem maior número de vacinas administradas, 449 858, no total. Neste momento, 4% da população desse território já recebeu as duas doses da vacina e 8% a primeira. Logo a seguir surge Lisboa e Vale do Tejo, com 440 279 vacinas administradas (8% da população com 1ª dose, 4% com as duas); depois o Centro, com 310 964 (13% da população com 1ª dose, 7% com as duas); segue-se a região do Alentejo, com 97 249 (14% da população com 1ª dose, 7% com as duas); o Algarve, com 51 051 (8% da população com 1ª dose, 3% com as duas); a Madeira, com 40 582 (10% da população com 1ª dose, 6% com as duas); e, finalmente, os Açores, com 22 221 vacinas dadas (6% da população com 1ª dose, 3% com as duas).