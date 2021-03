Em atualização

Depois das dúvidas, um esclarecimento e ainda mais dúvidas. No seguimento de uma dúvida que foi levantada pelo próprio Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) veio agora explicar que apenas anulou o castigo aplicado a João Palhinha no seguimento da primeira série de cinco amarelos na Primeira Liga mas não anulou o quinto amarelo visto pelo médio no Bessa.

Assim, e perante os dados conhecidos, o jogador apenas poderá cumprir castigo quando cumprir a nova série e chegue ao nono cartão. Essa é pelo menos a visão dos responsáveis leoninos perante o esclarecimento do TAD.

“Resulta claríssimo, por tudo quando o Colégio Arbitral não disse e por tudo quanto o Colégio Arbitral disse, que não houve – nem podia haver – qualquer anulação do cartão amarelo exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo ao Demandante no jogo subjudice. Resulta claríssimo, isso sim, que o que o Colégio Arbitral decidiu foi que tal cartão amarelo – face ao teor da referida pronúncia formalmente solicitada ao árbitro Fábio Veríssimo e embora por este efetivamente exibido durante o jogo sub judice – não pode integrar a hipótese, a previsão, o tatbestand, a facti species da norma sancionatória tipificada no artigo 164.º, n.º 7, do RDLPFP, não devendo, portanto, produzir quaisquer efeitos no âmbito desta mesma norma sancionatória”, explica o documento, citado pelo Record.