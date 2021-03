O número de migrantes acumulados nas fronteiras dos Estados Unidos atingiu o pico mais alto dos últimos 20 anos e entre os que chegam há milhares de crianças e jovens. Um centro de retenção temporária improvisado em Donna, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, abriga cerca de mil pessoas. Fotografias publicadas nos últimos dias mostram salas plastificadas, com menores amontoados, cobertos por mantas térmicas.

Não tem sido autorizada a entrada de jornalistas nos centros de retenção e estas são as primeiras imagens deste tipo de instalações a virem a público desde que a administração de Joe Biden tomou posse. Foram divulgadas pelo congressista democrata Henry Cuellar, que afirma que os menores foram divididos por oito “casulos” de plástico neste centro do Texas, sem poderem cumprir a distância de segurança de dois metros entre cada um, recomendada por causa da pandemia.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, garantiu esta segunda-feira que o governo está a envidar esforços para que sejam construídos novos espaços, “onde as crianças possam ter acesso a cuidados de saúde e a recursos educativos — e até legais” e que tal deverá acontecer “nos próximos dias ou semanas”.

As fotografias “mostram o que sempre dissemos, que estas instalações de controlo de fronteiras não são lugares feitos para acolher crianças”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, acrescentando contudo que a alternativa imediata seria enviar menores de volta “a essa viagem traiçoeira — o que não é, na nossa opinião, a escolha certa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Donald Trump foi criticado durante a sua administração por causa das condições das instalações onde eram retidos os menores que chegavam à fronteira. Essas mesmas instalações estão a ser novamente utilizadas, agora com algumas renovações.

Desde que tomou posse, em janeiro, o presidente norte-americano reverteu algumas das restrições à migração que tinham sido implementadas durante a administração de Donald Trump. Os menores não acompanhados que cheguem à fronteira já não são enviados de volta — são registados e posteriormente colocados ao abrigo de famílias de acolhimento norte-americanas.

A nova administração parou também a construção do muro que dividia a fronteira, ordenou que os menores fossem reunidos com as famílias, caso estas se encontrem nos centros de retenção, e que fossem retomados alguns programas de imigração que tinham sido cancelados pelo governo de Trump.