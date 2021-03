As imagens de videovigilância do bairro londrino de Stamford Hill mostram o ataque a uma mulher grávida na noite de quinta-feira. Um homem, vestido com um casaco escuro com capuz, calças escuras e sapatilhas brancas caminha atrás de uma mulher e trás consigo um carrinho de compras. Depois, deixa-o para trás e corre em direção à mulher e enfia-lhe uma fronha de uma almofada na cabeça. Dá-lhe vários murros no estomâgo e acaba por fugir no sentido oposto — pegando no carrinho de compras e levando-o consigo.

Horrific video of a pregnant Orthodox Jewish woman punched and suffocated in vicious attack in Stamford Hill last Thursday. The woman – 27 weeks’ pregnant – was rushed to hospital. @Shomrim and the police are investigating on the basis of an antisemitic hate crime. pic.twitter.com/XsOuo85ueO — Hen Mazzig (@HenMazzig) March 22, 2021

A vítima, de 20 anos, uma judia grávida de 27 semanas, acabou também por fugir do local. Foi levada ao hospital onde foi tratada pelos ferimentos leves que sofreu no ataque, segundo explicou a polícia metropolitana, citada pelo The Guardian. O Shomrim, um grupo de vigilância do bairro constituído por voluntários, publicou no Twitter uma fotografia do suspeito. “Mulher grávida e o seu bebé sobrevivem a um ataque horrendo depois de um suspeito do sexo masculino a atacar por trás, colocar uma fronha na sua cabeça e dar-lhe vários socos no estômago num violento ataque”, descreve o grupo no Twitter.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que o ataque aconteceu por volta das 18h30 de quinta-feira e está a ser investigado. “Os policias estão fazer uma série de investigações e rever câmaras de videovigilância do local. Não houve detenções e as investigações continuam“, disse fonte desta polícia ao The Guardian.

A polícia adiantou ainda que está a tentar perceber se o ataque foi motivado por motivos raciais. O Conselho de Deputados Judeus Britânicos já se manifestou sobre o ataque. “Estamos extremamente perturbados com o ataque vil a uma mulher judia grávida em Stamford Hill. Esperamos que o autor do crime seja rapidamente detido e enfrente a justiça. O rosto do agressor foi captado em vídeo e pedimos a qualquer pessoa que conheça a sua identidade que entre em contacto com a polícia”, lê-se numa publicação feita no Twitter.

We are extremely disturbed by the vile attack on a pregnant Jewish woman in Stamford Hill. We hope that the perpetrator is swiftly caught and faces justice. The attacker's face was caught on video and we urge anyone who may be aware of his identity to contact the police. https://t.co/MfYzUeh6OZ — Board of Deputies of British Jews (@BoardofDeputies) March 22, 2021

No início do mês de março, Sarah Everard, de 33 anos desapareceu por volta das 21h00, depois de sair de casa de um amigo, em Clapham, no sul de Londres. Até sua casa, onde devia ter regressado, esperava-a um percurso de cerca de 50 minutos a pé. Nunca chegou a entrar. Dias depois, foram encontrados os seus restos mortais numa floresta de Kent, a 90 quilómetros da sua casa. Um polícia, Wayne Couzens, de 48 anos, e uma mulher na casa dos 30 anos foram detidos em casa. São suspeitos do sequestro e homicídio de Sarah Everard.

O caso gerou uma grande onda de revolta e choque na sociedade britânica. Foi até realizada uma vigília para apelar a que as ruas de Londres se tornem mais seguras. As redes sociais foram inundadas com mulheres a partilhar as suas próprias experiências de medo constante na rua, especialmente à noite.