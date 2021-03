Um homem de 44 anos foi detido pela PSP no Aeroporto de Lisboa esta segunda-feira por “ser suspeito do crime de falsificação de documentos”, refere a força policial em comunicado.

Ao preparar-se para embarcar no voo, foi identificado um comprovativo falsificado de um suposto teste à Covid-19. A PSP tratou de clarificar o constrangimento ao entrar em contacto com o laboratório referido no teste, que confirmou que era falso, tendo o suspeito adquirido “o documento através do pagamento de cerca de 60 euros a um indivíduo na internet”, explica a PSP na nota de imprensa.

O homem foi impedido de viajar e foi presente no no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, podendo ficar sujeito a termo de identidade e residência.