(Em atualização)

À nona sessão do julgamento do homicídio de Ihor Homeniuk, começam a ser ouvidas as testemunhas de defesa. Tito Gonçalves, inspetor do SEF, foi o primeiro. Em tribunal, revelou que “era normal haver vários colegas que utilizavam um bastão”. Mas, “infelizmente”, não era adquiridos pelo SEF.

O Serviço era muito parco no que toca a entrega de equipamento: bastões ou algemas. Nós acabávamos por adquirir esse material”, disse em tribunal.

Tito Gonçalves contou ainda que conhece Luís Silva, um dos inspetores acusados, há vários anos e descreve-o como uma pessoa “com muita experiência.

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, dois dias depois de ter desembarcado, com um visto de turista, vindo da Turquia. De acordo com a acusação, o SEF terá impedido a entrada do cidadão ucraniano e decidido que teria de regressar ao seu país no voo seguinte. As autoridades terão tentado por duas vezes colocar o homem de 40 anos no avião, mas este terá reagido mal. Terá então sido levado pelo SEF para uma sala de assistência médica nas instalações do aeroporto, isolado dos restantes passageiros, onde terá sido amarrado e agredido violentamente por três inspetores do SEF, acabando por morrer.

Apesar de no relatório o SEF ter descrito o óbito como natural, o médico que autopsiou o corpo não teve dúvidas de que tinha havido um crime, alertando imediatamente a PJ, que acabaria também por receber uma denúncia anónima que referia que Ihor Homenyuk tinha ficado “todo amassado na cara e com escoriações nos braços”.

Os inspetores Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja foram detidos no final de março e encontram-se em prisão domiciliária por causa da pandemia de Covid-19. Foram acusados no final de setembro e respondem, cada um, por um crime de homicídio qualificado em coautoria. Duarte Laja e Luís Silva respondem ainda por um crime de posse de arma proibida.