Um empresário baseado na Malásia vai pagar pelo primeiro “tweet”, do fundador da rede social Twitter Jack Dorsey, 2,9 milhões de dólares (2,4 milhões de euros), que serão doados para caridade.

Autenticado como original através do recurso à tecnologia NFT (ativos únicos digitais), também usada há poucas semanas na venda de uma obra de arte digital por 69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros), o “tweet” de 2006 foi vendido através de um leilão on-line na plataforma Valuables, concluído terça-feira.

“Estou só a preparar o meu twttr (twitter)”, refere a mensagem de Dorsey pela qual o empresário de tecnologias de informação Sina Estavi, presidente da empresa Bridge Oracle, vai pagar a milionária soma.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Reagindo – através do Twitter – a comentários de incredulidade pelo valor em causa por uma mensagem aberta a todos os utilizadores da rede social, Estavi afirmou que esta “não é apenas um tweet”.

Penso que daqui a muitos anos as pessoas vão perceber o verdadeiro valor deste tweet, como o quadro da Mona Lisa”, escreveu Estavi.

Segundo Dorsey, a quantia será entregue à GiveDirectly, uma organização que apoia famílias pobres em África afetadas pela Covid-19.

A tecnologia de “token” não-fungível (NFT, na sigla inglesa) recorre à tecnologia Blockchain na autenticação e colecionismo de arte. A comercialização de obras com NTFs tem vindo a disseminar-se rapidamente nos Estados Unidos, onde a banda Kings of Leon está a disponibilizar o seu mais recente álbum com estes “tokens”.

Recentemente, uma empresa de “Blockchain” comprou uma obra do famoso artista britânico Banksy, destruiu-a, e depois colocou à venda uma versão digital com NFT. No início de março, uma obra do artista Beeple foi vendida em leilão, enquanto ativos únicos digital NFT, por um valor recorde para obras não físicas de 69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros).

Segundo comunicado da leiloeira Christie´s, que organizou o leilão, o comprador é “Metakovan”, fundador e financiador da Metapurse, o “maior fundo do mundo de NFT” e “pela primeira vez numa venda do género foi aceite cripto-moeda”, neste caso “Ethereum (Ether)”.

Os 69,35 milhões de dólares pagos por “Metakovan” – aproximadamente 38.474,82 ether – fazem de Beeple um dos três artistas vivos mais valiosos, juntamente com Jeff Koons e David Hockney, segundo a leiloeira.

Reagindo ao resultado do leilão, Beeple – cujo verdadeiro nome é Mike Winkelmann – celebrou o uso dos NFT.

“Acredito que estamos a testemunhar o início do próximo capítulo da história da arte, a arte digital”, disse o artista.