Com a saída de Carlos Castro do executivo da câmara municipal de Lisboa foi necessário nomear novo vereador e redistribuir pelouros. Celeste Correia participou na primeira reunião do executivo na condição de vereadora a 24 de fevereiro e, nessa mesma ocasião, João Gonçalves Pereira quis saber qual o destino das pastas que Carlos Castro tutelava e quais as funções da nova vereadora. Numa clara resposta, Fernando Medina indicou que os pelouros do “Regimento de Sapadores Bombeiros, da Proteção Civil e no âmbito da direção municipal de economia” ficariam nas mãos de Miguel Gaspar e “Higiene Urbana e Desporto para José Sá Fernandes”. Presente na reunião, José Sá Fernandes não se manifestou, nem corrigiu Medina, mas diz agora ao Observador que essa hipótese “nunca esteve em cima da mesa” e que tudo não passou “de um equívoco do presidente”.

Nem o facto de este ano Lisboa ser a Capital Europeia do Desporto terá convencido o vereador responsável pelas questões do ambiente a assumir a pasta. Fonte oficial da autarquia confirma ao Observador que o pelouro do Desporto está com Fernando Medina e não com Sá Fernandes, como havia sido anunciado publicamente durante a reunião de câmara.

“Não fazia sentido, não tem nada a ver com ambiente. Higiene Urbana sim e já tive esse pelouro anteriormente”, diz ao Observador José Sá Fernandes que desconhecia que a pasta tivesse acabado nas mãos de Fernando Medina.

Já Celeste Correia assume nestes últimos meses de mandato os pelouros dos Animais e de Marketing e Comunicação, segundo fonte oficial da autarquia ao Observador. Por atualizar estão ainda as informações disponíveis no site da autarquia, com os pelouros deixados por Carlos Castro ainda sem vereador atribuído.