A Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, está a ponderar comprar o Discord, uma das mais conhecidas plataformas online de trocas de mensagens, áudio e vídeo entre os fãs de videojogos. De acordo com a Bloomberg, que cita “pessoas relacionadas com o assunto”, a aquisição poderá custar à Microsoft mais de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,4 mil milhões de euros).

Os responsáveis pelo Discord estarão em conversações com vários potenciais compradores. Contudo, nenhum acordo de compra é certo, diz a mesma agência de notícias. Segundo uma das fontes da Bloomberg, o futuro do Discord continuará a passar, muito provavelmente, por uma entrada em bolsa. Isto caso este negócio não se realize.

O Discord, que tem sede em São Francisco, nos EUA, foi lançado oficialmente em 2015. A plataforma começou rapidamente a ser utilizada em torneios de videojogos, tornado-se uma das mais populares ferramentas de comunicação entre jogadores nesta indústria. Em 2020, a empresa angariou 100 milhões de dólares de investidores com base numa avaliação da empresa de sete mil milhões de dólares.

Devido à pandemia de Covid-19, e à semelhança de outros serviços de comunicação, como o Zoom, o Discord teve um crescimento exponencial. Por causa disso, chega agora a mais públicos e tem mais opções de comunicação, como videochamadas. O serviço está disponível em todos os sistemas operativos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Microsoft não é alheia à compra de empresas tecnológicas emergentes. Ainda em 2020, a gigante tecnológica norte-americana criada por Bill Gates foi notícia por tentar comprar o negócio da rede social Tik Tok nos EUA. O valor desse negócio, que não se chegou a realizar, rondaria os 50 mil milhões de dólares (cerca de 42 mil milhões de euros). Em 2014, por exemplo, a Microsoft comprou a Mojang AB, a empresa sueca responsável pelo famoso videojogo “Minecraft”, por um total de 2,5 mil milhões de dólares (atualmente, cerca de 2,1 mil milhões de euros).