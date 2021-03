O Ministério da Defesa Nacional anunciou esta terça-feira a criação da Unidade de Prevenção de Assédio com o objetivo de monitorizar e acompanhar denúncias de assédio, violência sexual ou discriminação praticadas por militares ou civis com funções na tutela.

Em comunicado, o Governo anuncia que foi constituída na segunda-feira, por despacho do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, “uma equipa de monitorização e acompanhamento, a Unidade de Prevenção de Assédio na Defesa Nacional”.

Esta unidade tem como missão “monitorizar e acompanhar quaisquer denúncias relativas a condutas suscetíveis de consubstanciar assédio, violência sexual ou discriminação, quando praticadas por militares, militarizados e civis que exerçam funções na Defesa Nacional”, lê-se na nota.

Com a criação desta Unidade pretende-se reforçar a responsabilidade de todos os militares, militarizados e civis que exercem funções na Defesa Nacional, no que respeita à sua conduta, no estrito cumprimento dos princípios do rigor e da transparência, da legalidade, da igualdade e não discriminação, por forma a gerar e manter a credibilidade e o prestígio da instituição que representam”, adianta o texto.