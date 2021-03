Numa enorme mesa branca desdobrável, ao centro, faz-se choco frito. E não é um choco frito qualquer, é daquelas receitas de família, com segredo, truques que não se partilham e que eram motivo de romarias diversas à Taberna da Irene, na Cova da Piedade, em Almada. Estávamos ainda nos anos 30 do século passado. Irene era bisavó de Ana Rita Ferreira, neta de Fernando Pereira, almadense antifascista, primeiramente ligado ao PCP e mais tarde, no exílio, ligado à LUAR — Liga de Unidade e Ação Revolucionária, até ser preso. Além do choco frito, a Taberna da Irene era também albergue de muitos fugitivos da Guerra Civil Espanhola. Fernando Pereira não tinha como não ser da resistência.

Ana Rita Ferreira é uma filha do mal. Tal como são outros cinco não-atores que o Hotel Europa — estrutura de criação de André Amálio e de Tereza Havlíčková, que tem centrado o seu trabalho na reflexão sobre o colonialismo português — resgatou através de workshops gratuitos. Os Filhos do Mal, no São Luiz, é o segundo capítulo de uma série que começou em 2019, na Culturgest, com o espectáculo Os Filhos do Colonialismo, e que se centra na exploração da relação que as gerações que cresceram após 1974 têm com o Estado Novo.

Seguimos um bocado aquele modelo que tínhamos feito n’Os Filhos do Colonialismo, que é o primeiro capítulo desta série, e então fizemos uma call para workshops gratuitos de pessoas de ambos os lados da barricada — pessoas da oposição e da resistência e pessoas que eram apoiantes do regime — e a partir desses workshops feitos em outubro, novembro e dezembro fizemos um novo, já com uma seleção, onde chegámos a este grupo de pessoas”, explica André Amálio.

Além da Ana Rita Ferreira, vemos Rita Tomé Feteira — cujo avô, Albano Tomé Feteira, foi um dos herdeiros do grande império das Limas Tomé Feteira, um complexo industrial em Vieira de Leiria que tinha ligações óbvias com o Estado Novo e cuja dimensão internacional tinha alcance nos regimes ditatoriais de Franco e Mussolini; vemos Paulo Quedas, filho dos cantores Samuel Quedas e Maria do Amparo, ambos importantes membros da resistência antifascista, sobretudo pela via da canção; vemos Ana Sartóris, filha de Vítor Lima, membro do PCP que foi preso após a famoso denúncia de Augusto Lindolfo, alto responsável do PCP no início dos anos 70 que dá à PIDE/DGS o nome de mais de 100 camaradas; vemos João Esteves, sobrinho de Fernando Alves Esteves, soldado que fez parte daqueles que concretizaram a Revolução dos Cravos e que foi motorista de Otelo Saraiva de Carvalho; e vemos Marta Salazar Fernandes, cujo tio-avô Augusto Rodrigues, membro do PCP, se infiltrou na Prisão do Aljube como enfermeiro para libertar o então líder do PCP, Pavel [pseudónimo de Francisco de Paula Oliveira], com quem viria a fugir para o México, depois de suspeitas sobre o mesmo e de uma mudança na direção do partido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Filhos do mal não faltam. E como clarifica André Amálio, desde cedo se tornou evidente que seria algo estranho, ou pelo incompleto, não ter gente dos dois lados da barricada: “Para nós era muito importante. Era, digamos, a definição do projeto, ter pessoas de ambos os lados da barricada e que pudessem estar em palco a falar sobre isso e que pudessem olhar criticamente a história. Era ponto assente para nós que não queríamos pessoas que, de alguma maneira, tivessem uma nostalgia ou uma romantização do que tinha sido a ditadura. Depois de termos as pessoas, uma das questões principais que decidimos foi tentar ter histórias de diferentes alturas da ditadura, no fundo para mostrar como foi longo, como foram estes 48 anos, e sentir, nas diferentes épocas, as diferentes tonalidades do regime.”