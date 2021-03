A Pfizer iniciou nos Estados Unidos a primeira fase de teste de um medicamento antiviral, de toma oral, que pretende combater a Covid-19. Segundo a própria empresa, citada pela Reuters, este medicamento poderá vir a ser prescrito logo que surjam os primeiros sinais de infeção.

A farmacêutica, responsável pela primeira vacina autorizada contra a Covid-19 nos EUA — feita em parceria com a alemã Biontech –, diz que este antiviral tem demonstrado em estudos laboratoriais uma resposta potente contra a SARS-CoV-2. Batizado de “PF-07321332”, este medicamento pretende impedir que o vírus consiga multiplicar-se nas células do infetado.

Neste remédio exploram-se as capacidades dos chamados inibidores de protease, que têm sido eficazes no tratamento de outros agentes patogénicos virais como o HIV ou o vírus da hepatite C, tanto por si próprio como em combinação com outros antivirais.

A Pfizer acredita que este tipo de moléculas pode dar origem a tratamentos eficientes e seguros contra a Covid-19. A mesma empresa também está a estudar um outro antiviral, administrado por via intravenosa, que ainda está na fase inicial de testagem em doentes hospitalizados.

“Juntos, os dois antivirais (oral e intravenoso) têm o potencial de criar um paradigma de tratamento que complementa a vacinação”, disse Mikael Dolsten, um dos principais responsáveis médicos da Pfizer.

Estes medicamentos da farmacêutica norte-americana são a mais recente novidade no campo da investigação de terapeuticas contra a Covid-19. Existem duas outras terapias antivirais orais, que se encontram em ensaios clínicos de fase intermédia: um da Merck & Co com Ridgeback Bio, e outro da Roche Holding e a Atea Pharmaceuticals.

O remdesivir, porém, continua a ser o único medicamento aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) norte-americano para o tratamento da Covid-19. A FDA concedeu ainda uma autorização de emergência para terapias intravenosas da Eli Lilly – bamlanivimab (que pode ser tomada sozinha ou em conjunto com a etesevimab ou juntamente com Regeneron).