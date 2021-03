Entre tijolos, sacas de cimento e andaimes e toda a obra de requalificação da escola secundária de Camões (o antigo Liceu Camões de Lisboa), primeiro-ministro e o ministro da Educação iam apreciando salas de aula em reconstrução e ali mesmo no meio do pó, que sujava fatos e sapatos da comitiva engravatada, prometeram que a crise que aí está não vai implicar parar o investimento público. A pandemia no centro de tudo, mais uma vez, num palco sem alunos que estão lado em monoblocos, mas em aulas que o Governo não quer que parem, apenas em caso de surto.

Já se sabe há duas semanas, que o Governo só fechará escolas a nível nacional, ou seja, não há fechos localizados por maior incidência da pandemia num concelho concreto. Mas esta terça-feira ficou a saber-se que esse entendimento “não exclui que, em caso de surto numa escola – como já houve no passado -, não haja uma intervenção pontual numa escola”. O primeiro-ministro apoia-se nos especialistas e sobretudo no epidemiologista Henrique de Barros que tem sido um constante defensor de escolas abertas, mesmo em janeiro passado quando o grupo de peritos que aconselha o Governo se dividiu (e no final desse mês acabou por trazer a suspensão das aulas presenciais). É neste especialista que Costa se apoia para afirmar que “as escolas são um lugar seguro” e que o fecho nacional que é aconselhado “tem a ver com a igualdade de oportunidades”. Mas um surto pode fazer mudar tudo.

O primeiro-ministro coloca, nesta fase, grande pressão neste setor — o primeiro a desconfinar –, sobretudo porque este fim de semana vai acontecer um primeiro momento de vacinação em massa de professores — 80 mil previstos em dois dias — e Costa quer que isso sirva de “teste à capacidade de funcionamento dos postos de vacinação” por todo o país. Até porque em maio, lembrou, “vamos ter de vacinar 100 mil pessoas por dia” e estes dois dias serão, assim, um “ensaio”.

No pátio feito estaleiro de obras do Liceu Camões, foi o ministro da Educação que falou primeiro revelando a “alegria de estar no meio de uma obra” e que são as escolas “o lugar ideal” para estarem os professores, pessoas não docente e alunos. Depois é que interveio António Costa, para assinalar uma “obra particularmente simbólica”, já que foi uma das que não avançou na crise anterior quando o Governo que estava em funções — PSD/CDS, liderado por Pedro Passos Coelho — “parou o investimento público”. “Agora entendemos acelerar o investimento público”, disse Costa apontando o aumento de 20% previsto para este ano neste capítulo. E isto para dar “o sinal claro de que a recuperação do país passa pelo investimento público, mas também muito pela educação”.

A requalificação daquela escola tem um custo total na ordem dos 16 milhões de euros e a primeira fase da obra estará, segundo as previsões da Parque Escolar, terminada em setembro de 2021, altura em que o edifício central do Camões pode ser ocupado por alguns alunos e avançar a segunda fase da obra que estará completa em julho de 2022.

Da importância da obra e da educação passou para a tal convicção de manter os alunos em aulas presenciais, mas com o aviso claro que é preciso “trabalhar para que o desconfinamento corra bem” e “lutar pelo controlo da pandemia”. É por isto que entende ser “necessário manter o estado de emergência para garantir que todos os passos são dados com segurança” durante o processo de desconfinamento, que termina em maio. Uma posição que vão ao encontro da que o Presidente da República tinha revelado no dia anterior, também durante uma visita à escola Parque Silva Porto, em Benfica.

Na próxima quinta-feira, dia 26, começam as restrições de circulação entre concelhos que vão vigorar até depois da Páscoa. E esta quinta-feira será aprovada mais uma renovação do estado de emergência, que não será a última. Já quanto à fiscalização desta medida concreta, o primeiro-ministro não responde de forma direta, diz antes que “o primeiro controlo é de nos próprios”. “Isto não é um jogo entre o Governo, que impõe restrições para chatear, e as pessoas que tentam contornar as restrições fugindo à polícia”, atirou em resposta às perguntas dos jornalistas. “A sociedade tem de se mostrar responsável”, desafiou.

Feita a vistoria à obra e definidos os objetivos para os próximos dias da pandemia, António Costa sacudiu o pó dos sapatos e seguiu, não sem antes sacudir uma pergunta que trazia as autárquicas e a dissidência com o ministro da Administração Interna no bico. Mas sobre isso Costa não queria mesmo dizer mais do que “as eleições autárquicas serão só em setembro. Teremos muito tempo para falar”.