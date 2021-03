O chefe de Estado moçambicano e presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) prometeu esta segunda-feira, durante o funeral de John Magufuli, que a organização sub-regional “não vai vacilar” na defesa dos seus povos.

“Perante o teu corpo, nós os teus colegas da SADC, não vacilaremos na defesa da honra dos nossos povos e na luta pelo seu bem-estar”, declarou Filipe Nyusi, num elogio fúnebre em Dodoma, capital da Tanzânia, na sequência da morte do Presidente John Magufuli, na semana passada.

Nyusi destacou o compromisso que John Magufuli mostrou durante o período que liderou a SADC, considerando que o falecido Presidente tanzaniano desenhou instrumentos programáticos para “impulsionar o desenvolvimento inclusivo” da organização.

“Serás recordado como dirigente dedicado, nas tuas firmes convicções construídas a pensar em cada um dos tanzanianos, a pensar nos africanos”, referiu Filipe Nyusi, acrescentando que “calou-se a voz de um governante que trilhou os passos dos seus antecessores na defesa dos mais nobres interesses do povo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

John Magufuli morreu na semana passada, aos 61 anos, vítima de uma doença cardíaca de que sofria há 10 anos, informou a então vice-presidente. Reeleito em outubro, Magufuli, apelidado de “Bulldozer”, chegou ao poder em 2015, prometendo combater a corrupção.

Há semanas que circulavam rumores sobre a saúde de Magufuli, que davam conta de que teria procurado ajuda médica no estrangeiro, depois de ter sido infetado com o novo coronavírus, de acordo com a oposição no país.

Magufuli era um dos mais proeminentes negacionistas africanos da Covid-19, tendo afirmado que a Tanzânia estava “livre” da doença, em virtude das orações dos tanzanianos.

A Tanzânia não publica quaisquer números oficiais sobre a doença desde o final de abril de 2020, tendo deixado o número de infeções estagnado em 509, 21 das quais terminaram em mortes.