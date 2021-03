Foi num hotel na Boavista, a poucos metros da sede distrital do PSD/Porto, que Rui Rio apresentou mais 50 candidatos do partido às próximas eleições autárquicas. À sua espera estavam algumas das mais destacadas figuras do partido como Salvador Malheiro, vice-presidente, José Silvano, secretário-geral, ou Alberto Machado, presidente da distrital do PSD/Porto. Depois de ter apresentado 100 nomes em Lisboa, mais 50 em Coimbra, chegou a vez de Rio ir ao Porto perfazer 202 candidatos no total, ficando a faltam 76 nomes que promete “resolver” até ao fim do mês de março.

Dizendo estar a “cumprir” o que prometeu, Rio não esqueceu os seus adversários internos e externos. “Quando disse que as eleições deviam ser adiadas por 60 dias, disseram queria fazer isso não pelo interesse público, mas porque tinha o processo atrasado. Pois bem, quem andou a dizer isso, pode engolir qualquer coisa em seco. Se contabilizarmos notícias que têm saído sobre candidatos PSD são dezenas e dezenas, quem está a marcar agenda das eleições autárquicas é o PSD, quem provavelmente está atrasado é o PS”.

O líder social-democrata voltou a garantir que “processo está a andar”, com o “ritmo”, a “disciplina” e o “rigor” que tinha prometido. No Porto, o cabeça de cartaz foi Vladimiro Feliz, nome que há muito vinha circulando nos bastidores sociais-democratas e que acabou por ser anunciado sem surpresas. Rio assumiu responsabilidade direta na escolha do seu antigo vice-presidente como candidato ao Porto, nome que surge depois da recusa de Paulo Rangel.

“Empenhei-me particularmente no Porto, depois de ter sido presidente 12 anos. Ouvi muita gente e, não vou mentir, nem todas as pessoas disseram o mesmo nome, mas o meu candidato é este. É um homem confiável, conhece bem a cidade, a câmara, é uma pessoa leal, por isso, desde o início que é o meu candidato. Tenho responsabilidade em todos, neste tem uma responsabilidade maior”, afirmou Rui Rio.

Mesmo sem se comprometer com uma vitória contra Rui Moreira, o líder do PSD assegurou que o objetivo do partido é lutar pela vitória e não apenas “enfraquecer” quem lá está. “Não fujo às responsabilidades. O PSD não tem obrigação de ganhar a câmara do Porto, tem obrigação de apresentar uma solução de um excelente presidente e nós cumprimos a obrigação. Podem ter a certeza absoluta ele foi um excelente vereador e tem todas as capacidades excelente presidente da câmara.”

Rio nega cedência ao mundo do futebol

O outro destaque da tarde foi António Oliveira, antigo selecionador nacional, escolhido por Rui Rio como candidato à Câmara Municipal de Gaia, tal como tinha antecipado o Observador. O líder do PSD acabou por ser confrontado pelas muitas críticas que fez no passado à promiscuidade entre o mundo da política e o do futebol. Perante as acusações de eventual incoerência, o líder do PSD defendeu que Oliveira está longe do futebol “há 15 anos” e rejeitou fazer qualquer tipo de “perseguição”.

No contra-ataque, Rio aproveitou ainda para questionar a ligação de Eduardo Vítor Rodrigues (presidente de Gaia) e de Rui Moreira ao FC Porto. “A promiscuidade futebol e a política é quando os decisores políticos têm ligações ao futebol e vão para os lugares políticos favorecer os seus clubes. Acontece muitas vezes, se concordo que o atual presidente da câmara do Porto esteja ele num órgão social do Futebol Clube do Porto? Não concordo. Se concordo que o atual presidente da Câmara de Gaia também esteja no mesmo órgão? Não concordo. Jamais concordaria. Segundo os meus princípios, desde que vim para a política não faço perseguição a ninguém, alguém que esteve ligado ao futebol não fica com o estigma e não pode vir para a vida pública, isso é inadmissível em democracia.”

Sobre a escolha de algumas figuras com notoriedade pública, como é o caso de António Oliveira, Rui Rio defende que esse é um rótulo capaz de ajudar “nos primeiros 60 dias de campanha”, depois o que conta é “a empatia que o candidato cria com a população”. “Não tinha grande notoriedade quando ganhei o Porto pela primeira vez”, recorda.

Rui Rio acabou por não confirmar nem desmentir a possibilidade de Luís Filipe Menezes ser candidato a presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, mas deu como certo os nomes de Jorge Ascensão (Gondomar) e Alexandre Costa (Paços de Ferreira).

Também confirmada foi a escolha de Ricardo Baptista Leite como candidato à Câmara Municipal de Sintra O deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD vai enfrentar Basílio Horta, ele que foi uma das figuras do partido neste ano de combate pandémico.

Na conferência de imprensa, Rio voltou a dizer que a intenção do partido é “subir substancialmente” os resultados conquistados nas últimas eleições, e prometeu novamente que retirará consequências no dia a seguir às eleições. “Se vamos ganhar todas? É muito difícil. É no dia seguinte com calma que se avalia.”