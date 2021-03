Em atualização

Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, treinadores de FC Porto e Portimonense, foram alvo de multa de 2.040 euros na sequência da expulsão no encontro dos dragões no Algarve. Ao mesmo tempo, os dois técnicos enfrentam também um processo disciplinar, que poderá levar a outras sanções, nomeadamente a suspensão do banco, de acordo com o mapa de castigos publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.